В Алтайском крае рабочий решил отремонтировать заведённый комбайн и погиб

Кровавое происшествие произошло 5 сентября в Благовещенском районе Алтайского края. Мужчину затянуло в жатку комбайна, сообщает "Инцидент Барнаул".

Погибший – рабочий 1991 года рождения. Он стал устранять поломку при заведённом двигателе комбайна, вследствие чего мужчину затянуло в жатку. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В опубликованном в социальных сетях ролике видно, что людям пришлось собирать всё, что осталось от молодого человека, по полю в патологоанатомический мешок.

Сообщается, что по данному происшествию проводится процессуальная проверка. По её результатам будет принято решение.