В Алтайском крае рабочий решил отремонтировать заведённый комбайн и погиб

Кровавое происшествие произошло 5 сентября в Благовещенском районе Алтайского края. Мужчину затянуло в жатку комбайна, сообщает "Инцидент Барнаул".
Погибший – рабочий 1991 года рождения. Он стал устранять поломку при заведённом двигателе комбайна, вследствие чего мужчину затянуло в жатку. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
В опубликованном в социальных сетях ролике видно, что людям пришлось собирать всё, что осталось от молодого человека, по полю в патологоанатомический мешок.
Сообщается, что по данному происшествию проводится процессуальная проверка. По её результатам будет принято решение.
Комментарии
А кому-то теперь на этом комбайне работать...
10.09.2021 08:25
Виктор
Причем здесь комбайн? Еще скажи, а кому-то придется из этого комбайна есть хлеб. По ходу такое же полено вместо головы, как у комбайнера.
Виктору лучше промолчать в некоторых новостях.
10.09.2021 08:58
- гость -
Ну для кого-то, может быть, нормально сесть за руль автомобиля, который участвовал в ДТП со смертельным исходом, поселиться в доме, где кто-то погиб, или нырять в Катунь около памятника со скошенным верхом "Маша Жужарова 1965 — 1973. Утонула"
Ага и по полю этому ходить.Виктор явный дуб освоивший возможность откомментировать,судя по всем комментам его.
Витька- дурачек местный, не обижайте его.
10.09.2021 09:45
Виктор
вот ты валенок.Да в любом месте где ты находишься так или иначе умерли тысячи людей.В катуни он возле памятника побрезгует....
Странно у нас журналисты формулируют тексты : "Пришлось собирать с земли", а обычно где останки людей находятся?
10.09.2021 10:13
гость
Бывают случаи, когда останки пришлось собирать с деревьев или с поверхности водоёма
10.09.2021 10:13
гость
Там не останки, там фарш с земли собирали.
10.09.2021 09:45
Виктор
или нырять в Катунь около памятника
И много ты там нанырял в валуны и ледяную воду?
в девяностых товарищь так же погиб, Экономия , отсутствие ТБ , капитализм.
10.09.2021 11:16
- гость -
Уп-с!А шо, при социализме не гибли из-за нарушений ТБ?
10.09.2021 11:34
Уп-с!А шо, при социализме не гибли из-за нарушений ТБ?
Хотябы с техникой безопасности знакомили, как делать нельзя и подпись брали.
Если в данном случае такую подпись не брали, то семье положена компенсация за гибель на работе.