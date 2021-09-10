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Новости

В Алтайском крае рабочий решил отремонтировать заведённый комбайн и погиб

, ИА "Амител"
Останки мужчины пришлось собирать с земли
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Кровавое происшествие произошло 5 сентября в Благовещенском районе Алтайского края. Мужчину затянуло в жатку комбайна, сообщает "Инцидент Барнаул".

Погибший – рабочий 1991 года рождения. Он стал устранять поломку при заведённом двигателе комбайна, вследствие чего мужчину затянуло в жатку. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В опубликованном в социальных сетях ролике видно, что людям пришлось собирать всё, что осталось от молодого человека, по полю в патологоанатомический мешок.

Сообщается, что по данному происшествию проводится процессуальная проверка. По её результатам будет принято решение.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.09.2021 08:25
Виктор

А кому-то теперь на этом комбайне работать...

10.09.2021 08:58
- гость -

10.09.2021 08:25
Виктор

Причем здесь комбайн? Еще скажи, а кому-то придется из этого комбайна есть хлеб. По ходу такое же полено вместо головы, как у комбайнера.

10.09.2021 09:04
- гость -

Виктору лучше промолчать в некоторых новостях.

10.09.2021 09:45
Виктор

10.09.2021 08:58
- гость -

Ну для кого-то, может быть, нормально сесть за руль автомобиля, который участвовал в ДТП со смертельным исходом, поселиться в доме, где кто-то погиб, или нырять в Катунь около памятника со скошенным верхом "Маша Жужарова 1965 — 1973. Утонула"

10.09.2021 09:47
9

Ага и по полю этому ходить.Виктор явный дуб освоивший возможность откомментировать,судя по всем комментам его.

10.09.2021 09:54
- гость -

Витька- дурачек местный, не обижайте его.

10.09.2021 10:00
Э,Н

10.09.2021 09:45
Виктор
вот ты валенок.Да в любом месте где ты находишься так или иначе умерли тысячи людей.В катуни он возле памятника побрезгует....

10.09.2021 10:13
гость

Странно у нас журналисты формулируют тексты : "Пришлось собирать с земли", а обычно где останки людей находятся?

10.09.2021 10:25
Виктор

10.09.2021 10:13
гость

Бывают случаи, когда останки пришлось собирать с деревьев или с поверхности водоёма

10.09.2021 10:32
- гость -

10.09.2021 10:13
гость
Там не останки, там фарш с земли собирали.

10.09.2021 10:33
- гость -

10.09.2021 09:45
Виктор
или нырять в Катунь около памятника

И много ты там нанырял в валуны и ледяную воду?

10.09.2021 11:16
- гость -

в девяностых товарищь так же погиб, Экономия , отсутствие ТБ , капитализм.

10.09.2021 11:34
- гость -

10.09.2021 11:16
- гость -
Уп-с!А шо, при социализме не гибли из-за нарушений ТБ?

10.09.2021 12:07
- гость -

10.09.2021 11:34
Уп-с!А шо, при социализме не гибли из-за нарушений ТБ?

Хотябы с техникой безопасности знакомили, как делать нельзя и подпись брали.
Если в данном случае такую подпись не брали, то семье положена компенсация за гибель на работе.

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