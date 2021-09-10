Бывшего вице-мэра Барнаула отправили в колонию на девять лет за взятку

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации краевой столицы Сергея Демина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

"Демин осуждён к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с назначением штрафа в размере 15,1 млн руб., с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в органах местного самоуправления на четыре года", – уточнили в ведомстве.

По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежат мэрии.

Уже после получения должности Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу "Барнаулкапстроя", 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного дома.

После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ.