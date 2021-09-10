Бывшего вице-мэра Барнаула отправили в колонию на девять лет за взятку

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации краевой столицы Сергея Демина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
"Демин осуждён к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с назначением штрафа в размере 15,1 млн руб., с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в органах местного самоуправления на четыре года", – уточнили в ведомстве.
По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежат мэрии.
Уже после получения должности Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу "Барнаулкапстроя", 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного дома.
После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ.
Комментарии
Интересно, чем он хуже Штани?
Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
10.09.2021 12:12
Витя Ж.
Интересно, чем он хуже Штани?
Наверное ему не так стыдно, и он не оплачивает пиар в СМИ о том как он сильно раскаялся и расстроился, что он сам себя наказал до конца жизни душевными терзаниями.
Как же Штань, она особенная?? Неотвратимость наказания не для всех?
а с Овсянниковым что, он что так и не понясет ни какой ответственности ни за Лебяжку, ни за Троицкий район?????????
А что добрые доктора? Их куда спрятали? Вот Трофимов молодец какой.
Стэллу тоже наказали, этот просто не так глубоко раскаялся вот и поедет чифир пить.
А Стелла ведь сказала, для меня главное ЗАКОН!
Перегнули палку, еще и строгого режима. Действительно разница между приговорами со Штань ощутима.
где Дугин?
Вот так и растут цены на квартиры. За землю дай взятку, за разрешение на строительство дай взятку, за само строительство дай взятку, за приемку строительства дай взятку.
Бывшего вице-мэра Барнаула отправили в колонию на девять лет за взятку
Его еэровцы отправили в колонию? Может он оппозиционер?
Перегнули палку, еще и строгого режима. Действительно разница между приговорами со Штань ощутима.
Мне так нравится, когда люди совершенно не смыслящие в уголовном праве, считают обязательным вставить свои пять копеек...Дёмин был на муниципальной службе, когда совершал преступление. Он использовал свои властные полномочия в целях совершения преступления, а Штань на тот момент не работала на госслужбе. Это две большие разницы для назначения наказания.
И где же она работала на тот самый момент?
когда судей садить будите за незаконные решения и взятки?
когда прокурора Хорошего за бездействие привлекать начнёте за содеянное?
когда участковые начнут работать без согласования с начальством выше по явным преступлениям?
когда следователи смогут не говорить: "это не пропустят с выше," и ВЫ простите меня..."
Наверное когда докажут, что они совершили преступления. За просто бла-бла-бла не наказывают
10.09.2021 13:00
гость
А что добрые доктора? Их куда спрятали? Вот Трофимов молодец какой.
Трофимов младший до сих пор в СИЗО, отказался наговаривать на себя.
Других отпустили, они стали подписывать то что им говорят.
Трофимов железяка!
а Штань на тот момент не работала на госслужбе.
А представитель томенки у романенки это разве не гос.служба?
Трофимов каменная задница.
9 лет за взятку
на батуте детей угробила и ей ничего не будет, отмазалась
на дороге 2-3 задавил и условный срок
как так???