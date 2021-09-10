Бывшего начальника отдела полиции на Алтае осудят за продажу наркотиков

Бывший начальник отдела полиции по Залесовскому району предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в региональном СК.

Экс-полицейский вступил в сговор с наркозависимым местным жителем. Правоохранитель должен был приобретать наркотики, а его подельник – искать тех, кому их можно сбыть.

Так они продавали запрещённые вещества с декабря 2020 года, а позднее полицейский купил тяжёлые наркотики на продажу, но был задержан.

В ходе следствия выяснилось, что в 2017 году, работая в полиции, мужчина украл наркотики, которые являлись вещественным доказательством по делу. Он спрятал их в гараже и собирался продать.

"В соответствии с приказом ГУ МВД России по Алтайскому краю, в феврале 2021 года полицейский был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", – сказано в сообщении ведомства.

Обвиняемый своей вины не признал.