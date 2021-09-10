Бывшего начальника отдела полиции на Алтае осудят за продажу наркотиков

Бывший начальник отдела полиции по Залесовскому району предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в региональном СК.
Экс-полицейский вступил в сговор с наркозависимым местным жителем. Правоохранитель должен был приобретать наркотики, а его подельник – искать тех, кому их можно сбыть.
Так они продавали запрещённые вещества с декабря 2020 года, а позднее полицейский купил тяжёлые наркотики на продажу, но был задержан.
В ходе следствия выяснилось, что в 2017 году, работая в полиции, мужчина украл наркотики, которые являлись вещественным доказательством по делу. Он спрятал их в гараже и собирался продать.
"В соответствии с приказом ГУ МВД России по Алтайскому краю, в феврале 2021 года полицейский был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", – сказано в сообщении ведомства.
Обвиняемый своей вины не признал.
Комментарии
Сколько же судеб этот мусарок поганый загубил
Бывшего начальника отдела полиции на Алтае осудят
Его еэровцы осудят? Может он оппозиционер?
Почему не написали как звать то его, страна должна знать своих "героев"