Курс на победу. Алтай принимает Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

На барнаульском гребном канале в пятницу, 10 сентября, торжественно открылись Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров. Они посвящены памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко. Одним из самых эмоциональных моментов открытия стало чествование звёздочки регионального гребного спорта – Софии Штиль: в начале сентября алтайская каноистка в составе юниорской сборной России завоевала серебряную и две бронзовые медали на соревнованиях в Португалии. На церемонии открытия побывала корреспондент amic.ru. И мы узнали, как будет дальше развиваться гребной спорт на Алтае.

Крупные соревнования вновь на Алтае

Кажется, погода приветствовала участников Всероссийских соревнований на барнаульском гребном канале: тучи и дождь, семенивший с утра, сменило яркое солнце. Почти такое же, как и три года назад, когда на гребном канале впервые прошли международные соревнования "Кубок чемпионов".

На парад открытия вышли 150 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет из Республики Башкортостан, Омской, Челябинской, Свердловской областей, Краснодарского, Приморского, Хабаровского, Алтайского краёв. В Барнаул они приехали, чтобы определить сильнейших гребцов на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

В церемонии открытия приняли участия почётные гости: тренер юношеской сборной России Константин Вишняков, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт, директор Алтайского училища олимпийского резерва Евгений Трубников.

Обращаясь к спортсменам, тренерам и болельщикам, председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Челябинской области Василий Рыбаков отметил комфортные условия проведения соревнований, вложенные жителями нашего региона труд и душу в развитие гребного канала.

"Здесь самая лучшая региональная инфраструктура, на карте мира гребли появилась новая точка – Барнаул, и всё это благодаря жителям Алтайского края. Здесь не жалеют ни сил, ни времени на достижение целей. Нам есть с кого брать пример. Мы будем всячески вас поддерживать и пытаться вместе развивать в стране гребной спорт", – отметил Василий Рыбаков.

После пьедестала нужно доказывать, что ты сильнейший

"София Штиль здесь? Выходи!" – вызвали на церемонию открытия состязаний алтайскую спортсменку, которая только что вернулась с первенства мира. София приехала на канал поболеть за своих друзей, но "отсидеться" на зрительской скамье ей не дали.



Воспитанница краевой СШОР имени Константина Костенко завоевала в Португалии сразу три медали. К нынешнему, и пока самому главному достижению своей спортивной карьеры, девушка шла восемь лет. Шесть из них – под руководством тренера Михаила Волкова.

Председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края под громкие аплодисменты вручил Софии букет цветов и подчеркнул, что её успешное выступление обязательно будет отмечено.

"В меня мало кто верил изначально, только родители и тренер. Мой тренер увидел во мне потенциал и сказал: "Ты точно будешь заниматься этим видом спорта". И всё, я взяла, села в лодку и, как у нас в гребле говорят, пошла, и начала показывать результаты. Я изначально была настроена на победу и завоевание медалей, может, поэтому мне всё далось достаточно легко на соревнованиях", – рассказала журналистам о своей подготовке к участию в первенстве мира София Штиль.

Успешное выступление на юниорском (до 19 лет) первенстве мира позволило девушке попасть в состав молодёжной сборной России. И уже в следующем году она выступит на первенстве мира среди спортсменов до 24 лет. Сейчас София взяла перерыв, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым тренировочным циклом. Говорит, что теперь ей предстоит заниматься ещё более усердно – в молодёжной сборной требования к спортсменам выше. Да и спортивную поговорку о том, что после пьедестала нужно вновь доказывать, что ты лучший, никто не отменял.

"Мне предстоит большая работа. Молодёжная сборная намного жёстче, и мне нужно уметь намного больше, прикладывать в разы больше усилий. Но я верю, что у меня всё получится", – добавила София Штиль.

Это не первый международный успех воспитанников СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко. Ранее Артём Пискун становился победителем первенства мира, а Владлен Ушаков выиграл серебряную медаль первенства Европы. По итогам 2021 года 15 алтайских спортсменов разных возрастов вошли в число победителей и призёров международных и всероссийских соревнований.

Курс на Сибирскую школу

После открытия соревнований представители краевой Федерации гребли на байдарках и каноэ и попечительского совета за чашкой чая обсудили с тренерами, воспитанниками краевой спортшколы и журналистами итоги участия сборной России в юниорском первенстве мира, а также планы развития этого вида спорта.

Эксперты отметили, что между странами растёт конкуренция: всё больше государств заявляют о себе на мировых чемпионатах и первенствах по гребле на байдарках и каноэ. Поэтому для успешного развития данного вида спорта регионам необходим комплексный подход и объединение усилий как можно большего количества сторон.

"В Алтайском крае сегодня действует спортивный кластер гребного спорта – гребной канал мирового уровня, краевая спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени К. Костенко с отделениями в Бийске и Павловске, спортивный интернат Алтайского училища олимпийского резерва, Алтайское училище олимпийского резерва. Важно, что для раскрытия талантов юных спортсменов созданы все условия", – отметил член попечительского совета "Фонда развития и поддержки гребли на байдарках и каноэ Алтайского края" Артём Шамков.

Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края продолжит совершенствовать подготовку юных гребцов. А опыт, полученный в ходе проведения в Барнауле в мае этого года II этапа Кубка мира, даёт все основания рассчитывать на организацию и проведение на барнаульском гребном канале крупных всероссийских и международных соревнований. Кстати, заявка от Алтайского края на проведение чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ (марафон) в 2026 году уже находится на рассмотрении в Международной федерации каноэ. И уже в следующем году в Барнауле может пройти крупный международный коммерческий турнир.

Благодаря всесторонней поддержке регионального правительства и средствам, выделенным из федерального и регионального бюджетов, на гребном канале за несколько последних лет реализован целый ряд инфраструктурных проектов. Сооружён обводной канал, что является обязательным условием для проведения соревнований международного уровня, построен мост через него, проведено берегоукрепление, оборудованы автомобильные парковки, проведен ремонт дорожного полотна на подъезде к базе, на противоположном берегу канала появились трибуны, способные вместить три тысячи зрителей. Внимание правительства региона к реконструкции базы на гребном канале и постоянный контроль за ходом проводимых работ позволило на высоком организационном уровне провести в мае II этап Кубка мира в Барнауле, что явилось одними из самых значительных спортивных состязаний, включённых в план международных спортивных мероприятий, запланированных в России на 2021 год.