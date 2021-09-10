"Судья купленная". Супруга бывшего вице-мэра Барнаула Демина устроила скандал в суде

Жена бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина устроила истерику на заседании суда после окончания провозглашения обвинительного приговора. Женщина раскритиковала судей и заявила, что они губят невинного человека.

Как отмечает "Толк", во время оглашения приговора сам Демин внешне оставался спокойным, однако после окончания своей речи судья уточнила, понятен ли ему приговор, на что бывший вице-мэр ответил: "Нет". Его жена же в корне не согласилась с решением суда.

"Вы что творите?! На работу моих адвокатов *** просто! Нельзя вам судьёй быть! Нельзя! И прокурор такой же! В *** себе засуньте карточку, которую забрали из больницы!" – прокричала она в зале.

Осуждённый пытался успокоить жену, однако тщетно. Супруга вице-мэра заявила, что не покинет зал суда, "пока судью не посадят", а также обвинила суд в разрушении семьи.

"Вы же сами знаете, что творите! Судья купленная, ей сказали – она написала", – кричала женщина.

Сын Демина не остался в стороне. "Прокурор, ты как своими грязными руками кормить будешь детей своих?" – спросил он у сотрудника ведомства. Мужчина попытался подойти к "аквариуму", однако его оттолкнули конвоиры.

Напомним, что 10 сентября Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации краевой столицы Сергея Демина.

По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежат мэрии.

Уже после получения должности Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу "Барнаулкапстроя", 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного дома.

После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ.

В результате бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.