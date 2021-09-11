Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днём города

Мэр Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с 291-летием краевой столицы и пожелал всем счастья, здоровья и удачи. Поздравление размещено в официальном Telegram-канале мэрии.

Градоначальник отметил, что эта годовщина станет для столицы Алтайского края особенной, поскольку в 2021 году городу присвоили почётное звание "Город трудовой доблести", "которое краевой центр, безусловно, будет носить с честью".

"День города – это замечательный, душевный праздник, который любят барнаульцы всех возрастов. К сожалению, в этом году эпидемиологическая обстановка не позволяет провести многие традиционные мероприятия. Но мы обязательно будем чествовать тех, чьим трудом и талантом славится наш город. Ведь все успехи и достижения краевой столицы – это результат труда его жителей", – отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что благодаря заботе и участию горожан Барнаул во многом сохраняет свою уникальность и неповторимость, а молодое поколение, которое с уважением относится к истории родного города, "реальными делами и начинаниями способствует его благополучию".

"От всей души благодарен вам за неравнодушие, стремление улучшать жизнь в краевой столице. Пусть ваши энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию города. Каким будет завтрашний день Барнаула – зависит от каждого из нас. Желаю всем здоровья и счастья! Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях! С днём рождения, Барнаул!" – заключил мэр.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидобстановки в этом году власти Барнаула отказались от проведения массовых мероприятий и фейерверков на День города. Тем не менее горожан ждут праздничные выставки, экспозиции и спортивные состязания.