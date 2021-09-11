"Газель" с пассажирами перевернулась в результате аварии в Бийске

Утром 11 сентября в Бийске произошла авария с участием пассажирской "Газели". Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Очевидцы рассказали, что автобус ехал по главной дороге, а по второстепенной на иномарке двигалась женщина. Она не уступила дорогу "Газели", в результате чего произошло столкновение.
После удара иномарку отбросило к постройкам на тротуаре, а "Газель" перевернулась.
Отмечается, что в момент происшествия автобус находился на маршруте. Оказавшимся внутри пассажирам пришлось самостоятельно покидать транспортное средство.
На месте аварии заметили две машины скорой помощи, но отмечается, что пострадавших среди пассажиров нет.
Комментарии
На фото вывеска - "Камелот", это Бийский ресторан или кафе? Приехала.....
подношения в замок короля Артура
Едешь по главной - уступи дорогу! Потому что дураки на дорогах.
Запретить газели! Мешают девушкам ездить!