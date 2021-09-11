"Газель" с пассажирами перевернулась в результате аварии в Бийске

Утром 11 сентября в Бийске произошла авария с участием пассажирской "Газели". Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Очевидцы рассказали, что автобус ехал по главной дороге, а по второстепенной на иномарке двигалась женщина. Она не уступила дорогу "Газели", в результате чего произошло столкновение.

После удара иномарку отбросило к постройкам на тротуаре, а "Газель" перевернулась.

Отмечается, что в момент происшествия автобус находился на маршруте. Оказавшимся внутри пассажирам пришлось самостоятельно покидать транспортное средство.

На месте аварии заметили две машины скорой помощи, но отмечается, что пострадавших среди пассажиров нет.