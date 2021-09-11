Выставка ретромашин и много вкусной еды. Барнаульцы отмечают День города

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
11 сентября Барнаул отмечает свой 291-й день рождения. Несмотря на пасмурную погоду, в городе уже начались праздничные мероприятия.
В центральном парке посадили "Дерево дружбы". Участие в этом мероприятии принял глава города Вячеслав Франк.
На барнаульском Арбате для горожан работает выставка ретромашин и аниматоры. Всем отдыхающим доступен шашлык и много другой вкусной еды.
Напомним, что из-за неблагоприятной эпидобстановки в этом году власти Барнаула отказались от проведения массовых мероприятий и фейерверков на День города. Тем не менее горожан ждут праздничные выставки, экспозиции и спортивные состязания.
Комментарии
Взглянув на фото, так захотелось надень пальто, сапоги и окунуться в это море веселья! Вот так вам повезло, товарищи!
Почем нынче уличный шашлык?
Молодцы. Не забыли зонты - атрибут благородных людей.
Гулять по городу, вкушать тающий во рту бесплатный шашлык надо в хорошую погоду. А когда дубак и сыро, какая в этом радость?
11.09.2021 12:34
Дубак Исыро
И сыр в мышеловке тоже тающий во рту.
Почему на день города надо ехать 15 км на окраину к Барнаулке? Сейчас улица Попова центр города.
11.09.2021 12:43
- гость -
Тающий во рту а не в руках
флаг в руки.
Какой бы праздник не был сценарий один:
Ретро авто
Дружба народов
Просто с картошки еще не приехал весёлый народ.
11.09.2021 13:36
- гость -
У Александры Пахмутовой есть песня "Поклонимся великим тем годам". В конце 90-х 9 мая я проходил мимо площади Сахарова и услышал, как какая-то певица поёт "Всем миром! Всем народом! Всей Землёй!". И лет через десять, уже в конце нулевых 9 мая я снова проходил мимо площади Сахарова и снова услышал "Всем миром! Всем народом! Всей Землёй!". И голос, кажется, был тем же самым. И я понял, что за столько времени ничего не изменилось
11.09.2021 14:04
Дубак Исыро
И я понял, что за столько времени ничего не изменилось
Как ничего? Лолита бросила бухать.
11.09.2021 14:50
- гость -
На это и уповаем
Кстати шашлыки в 90-х уже на праздниках были. Ещё саму площадь Сахарова не видно, а уже мясной шашлычный дух стоит. А на самой площади воздух был синим. Потому что одновременно много мангалов работало. И одежда пропитывалась этим запахом. У нас шашлык до сих пор считается не повседневной, а праздничной едой. Съел шашлык и стал весёлым
11.09.2021 15:07
Дубак Исыро
У нас шашлык до сих пор считается не повседневной, а праздничной едой.
У кого у вас? Хоть каждый день жарь на даче. В любом мясном магазине и свиной и куриный на выбор. Или самим замариновать - не проблема.
11.09.2021 15:41
- гость -
У нас в России. Типа шашлык надо есть большой компанией по особым случаям
11.09.2021 15:56
Дубак Исыро
А с женой, подругой запрещено?
11.09.2021 15:58
- гость -
Если с женой в понедельник утром позавтракали шашлыком без всяких днюх и особых поводов - это очень круто
дни города кончились вместе с Бавариным. Сейчас это дно города
11.09.2021 16:12
- гость -
Помним. Город заваленный с утра белыми стаканчиками, бутылками и сломанными пластиковыми стульями. Для вас это верх совершенства?
11.09.2021 16:18
- гость -
Вспомнил "Городскую лотерею". Перед дворцом спорта собирались толпы людей, наступали друг другу на ноги и смотрели на ведущего как на факира, который сейчас именно тебе вытащит автомобиль
Помним. Город заваленный с утра белыми стаканчиками, бутылками и сломанными пластиковыми стульями. Для вас это верх совершенства?
Это не верх совершенства, но это имело свой шарм. Вы же помните. А будете помнить вот эти дни?
11.09.2021 16:36
- гость -
А будете помнить вот эти дни?
Молодые пусть помнят. Широка рекааа... или Дуньку Бузову.