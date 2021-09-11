Выставка ретромашин и много вкусной еды. Барнаульцы отмечают День города

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 сентября Барнаул отмечает свой 291-й день рождения. Несмотря на пасмурную погоду, в городе уже начались праздничные мероприятия.

В центральном парке посадили "Дерево дружбы". Участие в этом мероприятии принял глава города Вячеслав Франк.

На барнаульском Арбате для горожан работает выставка ретромашин и аниматоры. Всем отдыхающим доступен шашлык и много другой вкусной еды.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидобстановки в этом году власти Барнаула отказались от проведения массовых мероприятий и фейерверков на День города. Тем не менее горожан ждут праздничные выставки, экспозиции и спортивные состязания.