Трамваи с благодарностью врачам выехали на улицы Барнаула в День города

В День города в Барнауле на улицы выехали необычные трамваи. На вагонах разместили благодарность врачам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При помощи трамваев, которые курсируют по маршрутам № 1 и № 7, администрация города Барнаула и работники "Горэлектротранса" выразили свою благодарность медицинским работникам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией.

Также на баннере размещен QR-код, который при наведении камеры современного смартфона открывает страницу рубрики "Спасибо, доктор!". При желании каждый может оставить благодарность для врача, фельдшера, медсестры, акушерки, санитарки, лаборанта или другого работника медицинской организации.