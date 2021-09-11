Трамваи с благодарностью врачам выехали на улицы Барнаула в День города

В День города в Барнауле на улицы выехали необычные трамваи. На вагонах разместили благодарность врачам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
При помощи трамваев, которые курсируют по маршрутам № 1 и № 7, администрация города Барнаула и работники "Горэлектротранса" выразили свою благодарность медицинским работникам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией.
Также на баннере размещен QR-код, который при наведении камеры современного смартфона открывает страницу рубрики "Спасибо, доктор!". При желании каждый может оставить благодарность для врача, фельдшера, медсестры, акушерки, санитарки, лаборанта или другого работника медицинской организации.
Комментарии
лдрщргш
Молодец, Надюха! Времени три часа, а она так хорошо день города отметила, что уже в сисю!
Мурашка ссыт до потолка