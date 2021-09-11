В Балашихе женщина привезла гроб с телом сестры к городской администрации

Жительница Балашихи привезла гроб с телом сестры к зданию городской администрации из-за того, что на местном кладбище у неё потребовали большие деньги за похороны. Об этом сообщает Baza.

Женщина собиралась похоронить сестру рядом с отцом, но смотритель кладбища объявил Наталье цену за похороны – 120 тысяч рублей. Таких денег у горожанки не было, но она нашла исполнителей, которые согласились бы провести процедуру дешевле. Однако смотритель заявил, что хоронить можно только через них и отказался выдавать разрешение.

11 сентября женщина с телом умершей сестры приехала к администрации Балашихи. Разрешение ей пока не выдали.