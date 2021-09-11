Мурашко оценил модернизацию первичного звена звена здравоохранения в Барнауле

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил современные методики работы в барнаульской поликлинике №9. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Министра здравоохранения России, в Барнауле активно модернизируют первичное звено системы здравоохранения - ведут строительство новой поликлиники, проектируют еще две, чтобы собрать воедино все виды диагностических процедур, создать новый формат оказания медицинской помощи.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что в программу модернизации первичного звена здравоохранения региона включено строительство 129 объектов.

"Объемы финансирования — порядка 8,5 миллиарда рублей. Федеральные средства на совершенствование системы здравоохранения региона, без сомнения, важнейшая помощь для создания современного первичного медицинского звена. Мы благодарны Правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения России за эту поддержку. Она позволит нам реализовать все планы модернизации первичного звена здравоохранения. Мы сделаем все, чтобы в полном объеме выполнить эту программу", — сказал глава региона.