Пассажирский автобус сбил бабушку на пешеходном переходе в Барнауле

Автобус маршрута № 35 сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле. Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", ДТП произошло возле площади Маршала Жукова.

Как сообщают очевидцы, женщина выжила. Состояние пострадавшей и подробности инцидента уточняются.

Напомним, с начала сентября шесть пешеходов погибли в ДТП в Алтайском крае. По информации региональной Госавтоинспекции, всего произошло 27 аварий, а травмы различной степени тяжести получили 25 человек, из них шестеро несовершеннолетних.

В связи с этим в региональной Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.