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Новости

Пассажирский автобус сбил бабушку на пешеходном переходе в Барнауле

, ИА "Амител"
Инцидент произошёл на улице Георгиева

Автобус маршрута № 35 сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле. Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", ДТП произошло возле площади Маршала Жукова.

Как сообщают очевидцы, женщина выжила. Состояние пострадавшей и подробности инцидента уточняются.

Напомним, с начала сентября шесть пешеходов погибли в ДТП в Алтайском крае. По информации региональной Госавтоинспекции, всего произошло 27 аварий, а травмы различной степени тяжести получили 25 человек, из них шестеро несовершеннолетних. 

В связи с этим в региональной Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.09.2021 12:18
Гость

Вчера зато был день жестянщика в городе. Но некогда об этом писать???

12.09.2021 12:27
Лошадью Ходи

Там пора светофор поставить. И ещё можно такие штуки, какие перед железнодорожным переездом из земли поднимаются чтобы машины под поезд не выскакивали. Только перед переходом для машин

12.09.2021 12:34
Виталий

ну что автолюбители?? кто вякнет первый что бабуля виновата? или выдайте ещё что она была пьяна и не убедилась в том что ее пропускают?
давайте жгите, по угараю над вами!

12.09.2021 13:53
Новые Васюки

Не 35 маршрут, а 119. На Георгиева через остановку "Сухэ-Батора" 35 не ходит. Площадь Жукова - следующая остановка. Профаны.

12.09.2021 13:54
Лошадью Ходи

12.09.2021 13:53
Новые Васюки

А на видео 35 номер

12.09.2021 14:35
- гость -

Всегда вина водителя. От идите выйдет. Из гроба нет выхода. Будем внимательны.

12.09.2021 14:41
- гость -

12.09.2021 14:35
- гость -
Всегда вина водителя. От идите выйдет. Из гроба нет выхода. Будем внимательны.
-------------
Значит нужно так наказывать водителей, чтобы он в гроб захотел вместо убитого им.

12.09.2021 14:59
- гость -

Что пешеходов ликвидируем? Я так поняла, что водители имеют на это право. Им не жаль ни стариков, ни детей. Как варвары

12.09.2021 15:09
- гость -

14:59
- гость -
Им не жаль ни стариков, ни детей.
--------------
Всякие бывают. Некоторые, что бы не сбить собачку, своих детей "разматывают" по салону, сделав "бочку"(загугли).

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