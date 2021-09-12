Пассажирский автобус сбил бабушку на пешеходном переходе в Барнауле

Автобус маршрута № 35 сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле. Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул", ДТП произошло возле площади Маршала Жукова.
Как сообщают очевидцы, женщина выжила. Состояние пострадавшей и подробности инцидента уточняются.
Напомним, с начала сентября шесть пешеходов погибли в ДТП в Алтайском крае. По информации региональной Госавтоинспекции, всего произошло 27 аварий, а травмы различной степени тяжести получили 25 человек, из них шестеро несовершеннолетних.
В связи с этим в региональной Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Комментарии
Вчера зато был день жестянщика в городе. Но некогда об этом писать???
Там пора светофор поставить. И ещё можно такие штуки, какие перед железнодорожным переездом из земли поднимаются чтобы машины под поезд не выскакивали. Только перед переходом для машин
ну что автолюбители?? кто вякнет первый что бабуля виновата? или выдайте ещё что она была пьяна и не убедилась в том что ее пропускают?
давайте жгите, по угараю над вами!
Не 35 маршрут, а 119. На Георгиева через остановку "Сухэ-Батора" 35 не ходит. Площадь Жукова - следующая остановка. Профаны.
12.09.2021 13:53
Новые Васюки
А на видео 35 номер
Всегда вина водителя. От идите выйдет. Из гроба нет выхода. Будем внимательны.
12.09.2021 14:35
- гость -
Всегда вина водителя. От идите выйдет. Из гроба нет выхода. Будем внимательны.
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Значит нужно так наказывать водителей, чтобы он в гроб захотел вместо убитого им.
Что пешеходов ликвидируем? Я так поняла, что водители имеют на это право. Им не жаль ни стариков, ни детей. Как варвары
14:59
- гость -
Им не жаль ни стариков, ни детей.
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Всякие бывают. Некоторые, что бы не сбить собачку, своих детей "разматывают" по салону, сделав "бочку"(загугли).