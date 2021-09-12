54 многоквартирных дома Барнаула останутся без горячей воды на сутки

С 09:00 13 сентября до 09:00 14 сентября воды не будет в 16 многоквартирных домах и одном детском саду на Павловском тракте и улице Малахова. Как сообщает барнаульский филиал СГК в своём Telegram-канале, отключение потребуется для проведения ремонта в тепловой камере.

Также с 09:00 13 сентября до 17:00 14 сентября без воды останутся 38 многоквартирных домов, три детских сада, школа и больница в Ленинском районе. За это время специалисты демонтируют временное оборудование для ввода участок в работу после ремонта.

Подробную карту отключений можно увидеть ниже.

СГК приносят свои извинения за доставленные неудобства.