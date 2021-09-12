Мужчина погиб в ДТП с переворотом на трассе Барнаул – Рубцовск

Жёсткое ДТП произошло на трассе Рубцовск – Барнаул, неподалёку от села Поспелиха. Очевидцы в паблике Barnaul 22 сообщают, что автомобиль перевернулся на крышу.

Как информирует пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю, сотрудники проводят проверку по факту аварии. По данным ведомства, в 20:00 на 210-м километре автодороги А-322 в семи километрах от села Поспелиха водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hilux, двигался со стороны Барнаула в сторону Рубцовска и допустил опрокидывание.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Пассажиру, женщине 1962 года рождения, оказана медицинская помощь.