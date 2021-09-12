Самолёт L-410 совершил жёсткую посаду в Иркутской области

Самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отметил собеседник агентства, инцидент произошёл в четырёх километрах юго-западнее посёлка Казачинское. Судно следовало из Иркутска в Казачинское. Всего на борту находится 16 человек, включая двоих членов экипажа.

По информации источника, при посадке самолёт разрушился. Несколько человек успели выбраться из салона.

В МЧС РФ подтвердили информацию о жёсткой посадке.

"Информация о происшествии подтверждается, подробности уточняются, на место следуют спасатели", – сказали в ведомстве.