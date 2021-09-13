В Минфине заявили о росте доходов в большинстве регионов России

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что большинство регионов России постепенно выходят из кризиса и имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов. Его слова передают "Известия".

По словам Горнина, в нынешнем году этот показатель значительно превысит запланированные значения. Дефицит бюджета ожидается не более чем в 25% регионов, считает специалист.

"Уверен, что за счёт перевыполнения доходной части, по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 триллиона рублей – большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно", – сообщил он.

При этом в 2020 году, по данным ведомства, с дефицитом бюджета оказался каждый второй регион. Превышение расходов над доходами бюджетов российских субъектов составило 676,6 миллиарда рублей, что стало рекордом с 2006 года. В результате 57 из 85 регионов завершили год с дефицитом.