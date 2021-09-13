В Минфине заявили о росте доходов в большинстве регионов России

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что большинство регионов России постепенно выходят из кризиса и имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов. Его слова передают "Известия".
По словам Горнина, в нынешнем году этот показатель значительно превысит запланированные значения. Дефицит бюджета ожидается не более чем в 25% регионов, считает специалист.
"Уверен, что за счёт перевыполнения доходной части, по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 триллиона рублей – большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно", – сообщил он.
При этом в 2020 году, по данным ведомства, с дефицитом бюджета оказался каждый второй регион. Превышение расходов над доходами бюджетов российских субъектов составило 676,6 миллиарда рублей, что стало рекордом с 2006 года. В результате 57 из 85 регионов завершили год с дефицитом.
Комментарии
И не спорьте с этими словами!
параллельные вселенные существуют
Если суммарно посмотреть то доходы может быть и выросли! А если брать людей с доходом до 100 тыс руб. - то это вряд ли! Тут же как всегда по среднему рассчитано: кто-то ест капусту, а кто-то мясо, а в среднем - все едят голубцы!
И правда, бабла напечатали как грязи. Ставку центробак повысил пятый раз и сказал что ещё повысит.
Вы людишки просто не в курсе что забогатела рассея, раскулачивать пора.
Зелёные фантики купим исчо триллион и заживём как в сказке.
А ценны в магазинах, на ЖКХ, газ и т. д.?
а в среднем - все едят голубцы!
ну достали уже эти голубцы
В здравоохранении хорошо
Доходы растут
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Ура!
(Ирония)