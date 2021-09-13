Алтайский стрелок Сергей Каменский получил BMW и государственную награду

11 сентября в Кремле награждали российских спортсменов, ставших призёрами Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает "Алтайский спорт".
На церемонии награждения присутствовал алтайский стрелок Сергей Каменский. Напомним, что в Токио Каменский заработал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений и бронзовую медаль – в стрельбе из пневматической винтовки в соревнованиях смешанных пар.
Сергей получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также внедорожник BMW X3. Отметим, что тем спортсменам, которые заработали золото на Олимпийских играх, государство подарило BMW X5.
Комментарии
Молодец ! Респект !
Не понял. 2 медали же... Значит 2 БМВ??
Должен получить два х3 разной комплееьации
Децл порадовался за него и за наш спорт
13.09.2021 11:46
- гость -
Да, интересно, где вторая БМВ?
на сл. день все эти подарочные машины на продаже выставляют
13.09.2021 11:50
- гость -
Это их право, заработали. Содержать такие авто дорого.
А почему BMW, а не УАЗ или Ладу? И сама олимпийская медаль разве не достаточная награда, что надо ещё государственную цацку вешать?
Заслуга перед отечеством в чём?
13.09.2021 13:01
- гость -
Заработали? Какой продукт или услугу они произвели? На деньги тех, кто платит налоги выдали им машины, работникам.... Пусть им из своих платят, кто там, олимпийский комитет или те, кто смотрит их величайшие достижения, мне так они не стучались никуда...