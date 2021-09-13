Алтайский стрелок Сергей Каменский получил BMW и государственную награду

11 сентября в Кремле награждали российских спортсменов, ставших призёрами Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

На церемонии награждения присутствовал алтайский стрелок Сергей Каменский. Напомним, что в Токио Каменский заработал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений и бронзовую медаль – в стрельбе из пневматической винтовки в соревнованиях смешанных пар.

Сергей получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также внедорожник BMW X3. Отметим, что тем спортсменам, которые заработали золото на Олимпийских играх, государство подарило BMW X5.