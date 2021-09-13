Обь вошла в список самых грязных рек России

Минприроды представило доклад "О состоянии и об охране окружающей среды РФ". Согласно отчёту, список самых грязных рек в стране не изменился, сообщает РИА Новости.

По данным Минприроды, на Оби произошло 792 случая сильного загрязнения воды, Волге – 925, Амуре – 127, Днепре – 121, Енисее – 141, Урале – 51, Дону – 27, Тереке – 43, Печоре – 32, Колыме – 11.

По сообщению специалистов, в Оби нашли обширный список различных примесей, но больше всего в реке нефтепродуктов.

Как поясняется в докладе, 73% всех случаев загрязнения связано с взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворённого в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода.