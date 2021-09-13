Более 9 килограммов наркотиков изъяли полицейские у жителя Алтайского края

В Егорьевском районе полицейские задержали мужчину за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Во время оперативно-разыскных мероприятий в надворной постройке одного из домовладений села Егорьевка правоохранители нашли коноплю и посуду с измельчёнными листьями. 43-летнего хозяина дома задержали.

"По заключению эксперта, масса хранящегося наркотического средства каннабис составила 9470 граммов. Полицейские выяснили, что мужчина собирал дикорастущую коноплю на приусадебном участке для собственного потребления", – сказано в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере".