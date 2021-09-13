Новую площадку для игровых видов спорта открыли в центре Барнаула

11 сентября в центре Барнаула состоялось открытие спортивной площадки "Пионер Арена", предназначенной для игровых видов спорта. Объект построили по инициативе Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края.
"Первоначальная смета строительства составила 2,5 млн рублей, но в связи с удорожанием строительных материалов и другими дополнительными расходами бюджет стройки вырос до 3 миллионов. Мы обратились к постоянным партнёрам Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края с предложением помочь нам. Одной из первых откликнулась компания "Пионер Трейд" и её руководитель Артём Климчук. Они взяли на себя большую долю затрат на строительство", – рассказал "Алтайскому спорту" президент Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края Андрей Галанин.
Также, по его словам, участие в строительстве приняли представители Барнаульского ДСУ №4 и Барнаульского завода светотехники.
Спортивная площадка, расположенная по адресу проспект Строителей, 30, предназначена для баскетбола, волейбола, мини-футбола и гандбола.
Галанин выразил надежду на то, что заниматься на ней будут воспитанники спортивных школ.
Комментарии
А на каких условиях на ней можно поиграть? Это бесплатно? Надо записываться или можно сразу приходить например двумя командами взрослых поиграть в баскетбол?
Какой тебе баскетбол, бабка старая! Не смеши.
там же вроде была площадка земляная правда, то есть место готово, 3 ляма как то дороговато выглядит.
Поиграть там наверное нельзя, 100% уже жильцы домов близлежащих на замок заперли
13.09.2021 14:40
- гость -
Ну вот меня настораживает, что возможен вариант — площадка есть, но просто поиграть на ней будет практически нереально
Нет ничего бесплатного сейчас.... Только трындёж про поддержку спорта и физкультуры.... Выделяемые деньги пилят и минимум идёт на поддержку. Хоккей скоро помрёт, Алтай за уши ещё тянут, остальные тренируются практически на свои, а у вообще Черепанова ни льда, ни помещения для сухих тренировок.