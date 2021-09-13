Новую площадку для игровых видов спорта открыли в центре Барнаула

11 сентября в центре Барнаула состоялось открытие спортивной площадки "Пионер Арена", предназначенной для игровых видов спорта. Объект построили по инициативе Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края.

"Первоначальная смета строительства составила 2,5 млн рублей, но в связи с удорожанием строительных материалов и другими дополнительными расходами бюджет стройки вырос до 3 миллионов. Мы обратились к постоянным партнёрам Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края с предложением помочь нам. Одной из первых откликнулась компания "Пионер Трейд" и её руководитель Артём Климчук. Они взяли на себя большую долю затрат на строительство", – рассказал "Алтайскому спорту" президент Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края Андрей Галанин.

Также, по его словам, участие в строительстве приняли представители Барнаульского ДСУ №4 и Барнаульского завода светотехники.

Спортивная площадка, расположенная по адресу проспект Строителей, 30, предназначена для баскетбола, волейбола, мини-футбола и гандбола.

Галанин выразил надежду на то, что заниматься на ней будут воспитанники спортивных школ.