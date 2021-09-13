Продуктовая корзина в Алтайском крае подорожала сильнее, чем в других регионах Сибири

В Алтайском крае с начала года минимальный продуктовый набор подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири. Об этом сообщает Новосибирскстат.
Во всех регионах СФО рост составил от 9 до 13%, а в Алтайском крае – 13,2% (до 4694 рублей).
В минимальный продуктовый набор входят 33 наименования товаров, среди которых хлеб, макароны, крупы, молочная продукция, овощи, рыба и мясо.
Средняя стоимость корзины по Сибири составляет 5007 рублей. Дороже всего набор обойдётся жителям Красноярского края – 5671 рубль, дешевле всего – Омской области (4266 рублей).
Комментарии
КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ)))
А ЗАРПЛАТА ТАК И ОСТАЛАСЬ САМОЙ НИЗКОЙ В СИБИРИ?
Правильно всё по классической экономики, во время кризиса богатые богатеют, бедные беднеют.
Среднемесячная начисленная зарплата в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года оказалась самой низкой среди регионов Сибири- 31 328 рублей.
Красноярский край (58 607 рублей), Томская область (50 064 рубля)...Предпоследнее место заняла Республика Алтай с зарплатой 37 875 рублей.
ну я бы с средней в 31 тыщу норм так выжила.. а то ведь только статистика(((
Даже в сельском хозяйстве в условиях нашего климата капитализм оказался абсолютно неэффективным и губительным для отрасли.
Это при том, что эпоха "эффективных частных собственников" напрочь уничтожила всю промышленность в стране, которая ещё 30 лет назад была второй мировой державой.
Из худшего выбирают наименее худшее. За КПРФ.
Вот несколько дней назад писали,что Барнаул почти сравнялся с Новосибирском по ценам на жильё .
Что происходит?
13.09.2021 15:24
- гость -
Вот несколько дней назад писали,что Барнаул почти сравнялся с Новосибирском по ценам на жильё .
Что происходит?
Как в анекдоте, "Деньги сильно нужны"
Вот на такой процент и надо индексировать зарплаты!
В старом Ашане картофель по 9,90 за килограмм