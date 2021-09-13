Путин поручил индексировать зарплату военных выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин поручил индексировать денежное довольствие военных в 2022 и 2023 годах выше уровня инфляции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", – сказано в сообщении Кремля.

Исполнить поручение власти обязаны до 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о выплате военнослужащим единоразового денежного пособия в размере 15 тысяч рублей.