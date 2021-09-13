Путин поручил индексировать зарплату военных выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин поручил индексировать денежное довольствие военных в 2022 и 2023 годах выше уровня инфляции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", – сказано в сообщении Кремля.
Исполнить поручение власти обязаны до 1 октября 2021 года.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о выплате военнослужащим единоразового денежного пособия в размере 15 тысяч рублей.
Комментарии
А почему учителям только на 4,3? Это что, уровень инфляции такой?!
От учителей толку ноль, а тут оплот режима
Опасается!
режим делает всё, чтобы ненависть народа зашкаливала.
Не врачам, не учителям, а полицейским. Ну-ну. На тот свет еще никто не забрал ни деньги, ни должности.
Учителя - в бизнес, бизнесмены - в военные, военные - в отставку. И тогда денег хватит всем.
Мне кажется они все равно его предадут
Подкуп?
еще налоговых уведомлений нет-если разошлют до выборов то на выборы не пойдет никто или проголосуют как надо
Не время завидовать - война кругом!
13.09.2021 17:42 тридцать лет уже идет, со своим народом. Все конца не видно.
Ну это уже диагноз, молодёжь в долгах, старики мрут, а он всё в империю играет, ещё одни Олимпийские устроит, бензин уже 46, чтоб им эти деньги в глодке застряли