Водитель автобуса Новосибирск – Барнаул рассердился на пассажиров и оставил их на трассе

Водитель междугороднего рейсового автобуса Новосибирск – Барнаул рассердился на пассажиров и бросил их в салоне на трассе. Об этом редакции "Вести Новосибирск" рассказал один из очевидцев произошедшего.

"В пятницу, 10 сентября, междугородный автобус Новосибирск – Барнаул отправлением в 18:15 с Речного вокзала остановился на обочине Бердского шоссе. Водитель автобуса взял сумку и ушёл вдоль дороги, бросив пассажиров и ключи в замке зажигания", – рассказал мужчина.

Как объяснили очевидцы, конфликт начался из-за того, что мужчина, который сидел в салоне в первом ряду, негромко разговаривал по телефону. Свидетели утверждают, что он не мешал другим пассажирам. Между тем водитель сделал ему замечание и предложил пересесть в конец автобуса.

Мужчина отказался, объяснив это тем, что у него куплен билет на соответствующее место, и предложил водителю, если ему надо, самому выйти. Шофёр остановил автобус и ушёл, оставив пассажиров.

В результате им пришлось голосовать на дороге. Благодаря пробке удалось остановить попутный автобус, который следовал до Усть-Каменогорска.

Как отметили недовольные пассажиры, водитель подверг их опасности.

"Водитель был явно в неадекватном состоянии. Почему таких допускают на междугородние рейсы? И вообще, почему разговор по телефону является проблемой? Ведь такое требование описано и в некоторых маршрутках. Проблема явно в водителях, ведь в частных автомобилях и такси этого нет", – отметили недовольные граждане.

В барнаульской компании ООО "Пассажирские перевозки", выполняющей рейсы по указанному маршруту, подтвердили информацию о данном инциденте. Также там отметили, что 13 сентября водитель, с которым произошёл этот случай, уволился.