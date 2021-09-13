Водитель автобуса Новосибирск – Барнаул рассердился на пассажиров и оставил их на трассе

Водитель междугороднего рейсового автобуса Новосибирск – Барнаул рассердился на пассажиров и бросил их в салоне на трассе. Об этом редакции "Вести Новосибирск" рассказал один из очевидцев произошедшего.
"В пятницу, 10 сентября, междугородный автобус Новосибирск – Барнаул отправлением в 18:15 с Речного вокзала остановился на обочине Бердского шоссе. Водитель автобуса взял сумку и ушёл вдоль дороги, бросив пассажиров и ключи в замке зажигания", – рассказал мужчина.
Как объяснили очевидцы, конфликт начался из-за того, что мужчина, который сидел в салоне в первом ряду, негромко разговаривал по телефону. Свидетели утверждают, что он не мешал другим пассажирам. Между тем водитель сделал ему замечание и предложил пересесть в конец автобуса.
Мужчина отказался, объяснив это тем, что у него куплен билет на соответствующее место, и предложил водителю, если ему надо, самому выйти. Шофёр остановил автобус и ушёл, оставив пассажиров.
В результате им пришлось голосовать на дороге. Благодаря пробке удалось остановить попутный автобус, который следовал до Усть-Каменогорска.
Как отметили недовольные пассажиры, водитель подверг их опасности.
"Водитель был явно в неадекватном состоянии. Почему таких допускают на междугородние рейсы? И вообще, почему разговор по телефону является проблемой? Ведь такое требование описано и в некоторых маршрутках. Проблема явно в водителях, ведь в частных автомобилях и такси этого нет", – отметили недовольные граждане.
В барнаульской компании ООО "Пассажирские перевозки", выполняющей рейсы по указанному маршруту, подтвердили информацию о данном инциденте. Также там отметили, что 13 сентября водитель, с которым произошёл этот случай, уволился.
Комментарии
Достали мужика.Взял сумку и ушел с работы послав всех на..Думаю многие хотели бы так сделать,но кишка тонка.
Как отметили недовольные пассажиры, водитель подверг их опасности.
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началось с того, что пассажир своим разговором угрожал безопасности
Клип шнура "в питере пить" напоминает))
Да достают иногда обсуждающие всю дорогу куда он/она пошел, а что там, а вот если бы...А ты что, а она что... И к концу пути ты уже знаешь как зовут их хомячка и родственников и друзей поименно
Наверное не такие большие деньги получал, чтобы за работу держатся. Учителям тоже приходится идти в бизнес.
Ну это еще фигня. Поговаривают ,что молодые помощники машинистов не выдерживают и сходят на промежуточной станции в рейсе, со словами - Манал я такую работу
Всегда отношусь к водителям автобусов с уважением. Какая ответственность у них за плечами! Мы едем и ни о чем не думаем кроме своих мыслей, а он отвечает за нашу безопасность и постоянно контролирует и пассажиров и дорожную обстановку.
Всем водителям автобусов: ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваш труд!!!!!!
Водителей уже не набрать на работу.
Так выглядит выгорание. Бедный водитель просто очень устал. Жаль его
В Хабаровске водители нескольких автобусов сошли с маршрута чтобы помолиться
Сразу несколько водителей автобусов остановили свои машины, чтобы обратиться к богу с молитвой во время дневного намаза.
На предприятии проведено служебное расследование по факту высадки пассажиров из автобусов. Водители, высадившие пассажиров, уволены. С водительским составом проведено собрание, на котором рассмотрена данная ситуация. Водители предупреждены о необходимости соблюдения расписания и выполнении всех рейсов
13.09.2021 16:50
Галина
Вы правы! У каждого человека есть придел нервному напряжению...
Мало таких осталось, удачи мужику
уволился и молоток, найдёт себе работу!
а так многие думают мол купил себе билет и вседозволенность и прочее..
попал во временный коллектив - выполняй правила главного.. не нравится - покупай свой автобус и делай там свои правила.
p.s. Наверняка в АТП не договаривают и автобус неисправен..
Этот пассажир повел себя по-хамски. Чужой разговор по телефону (да и не по телефону) в общественном транспорте реально раздражает.
А водитель пошел на принцип. Надеюсь, он найдет другую работу лучше этой.
Люди, которые оправдывают и жалеют мужика - вы реально не понимаете или только притворяетесь здесь?
Если бы, скажем, в стоящий на обочине автобус врезался КамАЗ и погибли люди, то это горе водитель получил бы срок и правильно.
Может быть хрен, который разговаривал по телефону и был не прав, повторяю, МОЖЕТ БЫТЬ, но точно водила автобуса - не прав.
Таким надо "волчий билет" на работу в профессии давать.
Просто бесят такие пассажиры в любом транспорте обсуждающие даже не громко свою личную жизнь, такая необходимость об этом прямо говорить в общественных местах
водитель неправ, что вышел из автобуса. может быть потому, что пассажир оказался сильнее водителя. а водитель не хотел, чтобы жизни пассажиров подвергались опасности....
сомневаюсь, что на работу на автобус конкурс 3 человека на место хотя бы. вот и берут того, кто хочет работать, а не космонавтов с железными нервами
Пассажир не прав. Сделал водитель ему замечание, извинился, завершил разговор. Нет, он вступил в перепалку. А водитель уже проехал путь Барнаул-Новосибирск и ему предстояло пройти еще 200 км. Причем, в вечернее время, когда внимания требуется в два раза больше. Пассажиру то что, сел, расслабился и давай болтать. А у водителя за плечами десятки жизней, за которые он несет ответственность. А тут тебе под ухо брюзжание. Давайте с уважением относиться друг к другу.
Иногда в общественном транспорте даже и тихо говорят часами как поел, в туалет сходил….. это вот прямо жизненно необходимые беседы, и окружающим очень интересно все это выслушивать, ну психанул водитель, бывает, иногда уже нервы сдают, особенно у тех кто на межгороде работает
Красавчик....водителей профессионалов все меньше,а скоро совсем не будет....молодеж в основном все блоггеры)))Так что к тем кто еще остался надо относиться с уважением!!!
13.09.2021 17:29
- гость -
Водитель не раб и не робот, он был в состоянии нервного срыва, и то что он прекратил движение, вполне разумно и оправдано. Продолжить ехать в таком состоянии, ночью - это подвергать пассажиров еще большей опасности.
Остановка на обочине, в большинстве случаев - не нарушение ПДД.
Я бы пересел, да и поехал, благо "Д" есть.
А этот придурок с телефоном со всеми оставленными пассажирами доехал?
Надо было его оставить на трассе.
Подумать, где" брякать" своим языком,а где и полезно помалкивать.
Не надо было подписывать заявление на увольнение руководству.
Буквально вчера из поездки тоже в Новосибирск.
Водители вежливые, всё четко выехали и в дороге был молодец.
Ни на секунду глаз не отводил, внимательный.
Уважаю трудяг.
Совести нет сейчас у большинства людей, он один и все, что эти бесконечные пустые разговоры в транспорте, где есть только я, на других наплевать, тоже самое скажу про владельцев авто, которые в 23.00 едут по городу и на всю катушку врубают музыку в салоне, и подъезжая к жилому дому, где большинство отдыхает, заставляют аж вздрагивать?! Ну если любите так громко, закройте окна то в салоне? Слабо? Это ваш выбор, никто не против, но почему из за вас должны страдать люди вокруг?
13.09.2021 16:25
9
Достали мужика.Взял сумку и ушел с работы послав всех на..Думаю многие хотели бы так сделать,но кишка тонка.
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Мужика уволить, как неадеквата.
Тебе хирург располосует живот, а потом его достанет медсестра, он психанет и уйдет. И останешься с раскрытывм животом куковать.
13.09.2021 16:57
- гость -
Мало таких осталось, удачи мужику
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Еще один. Сегодня психов выпустили из дурдома?
13.09.2021 17:07
nik
уволился и молоток, найдёт себе работу!
а так многие думают мол купил себе билет и вседозволенность и прочее..
попал во временный коллектив - выполняй правила главного.. не нравится - покупай свой автобус и делай там свои правила.
p.s. Наверняка в АТП не договаривают и автобус неисправен..
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Уволить с черной меткой. Чтобы кроме как дворником никуда не брали неадеквата.
Неудивительно, что в Алтайском крае такая зaдницa творится. Комментарторы сплошняком неадекват на неадеквате. Что сеяте, то и пожинаете.