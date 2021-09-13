На Алтае женщину осудят за то, что её племянник утонул

37-летняя жительница Рубцовского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, женщина со своим сыном и 10-летним племянником пошла купаться на реку Ануй. Она отвлеклась на телефонный разговор, а мальчики в это время решили переплыть на другой берег. Женщина знала, что племянник не умеет плавать, но оставила его без присмотра.

В какой-то момент 10-летний мальчик скрылся под водой и утонул.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.