Режиссёр Андрей Звягинцев находится в крайне тяжёлом состоянии из-за COVID-19

Кинорежиссёр Андрей Звягинцев находится в крайне тяжёлом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza.

По информации издания, Звягинцев заболел COVID-19 в начале июля, был госпитализирован в центр ФМБА, через месяц его перевели в ГКБ № 23.

Состояние сценариста оставалось тяжёлым, поражение лёгких составляло почти 90%. Сейчас Звягинцев находится на лечении в Германии. Степень поражения лёгких остаётся высокой.

Андрей Звягинцев – российский кинорежиссёр и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за картины "Левиафан" и "Нелюбовь".