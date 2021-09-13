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Режиссёр Андрей Звягинцев находится в крайне тяжёлом состоянии из-за COVID-19

, ИА "Амител"
Поражение лёгких – 90%
Фото: pobeda.rf

Фото: pobeda.rf

Кинорежиссёр Андрей Звягинцев находится в крайне тяжёлом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza.

По информации издания, Звягинцев заболел COVID-19 в начале июля, был госпитализирован в центр ФМБА, через месяц его перевели в ГКБ № 23.

Состояние сценариста оставалось тяжёлым, поражение лёгких составляло почти 90%. Сейчас Звягинцев находится на лечении в Германии. Степень поражения лёгких остаётся высокой.

Андрей Звягинцев – российский кинорежиссёр и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за картины "Левиафан" и "Нелюбовь".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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