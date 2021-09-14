В Госдуме предложили заменить мигрантов выпускниками девятых классов

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с "Газетой.Ru" предложила решение, как справиться с дефицитом трудовых мигрантов в России. По её мнению, их можно заменить выпускниками девятых классов, которые не собираются продолжать обучение.

Политик отметила, что трудовые мигранты, особенно в столице, выполняют не самую привлекательную работу.

"Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе", – сказала Бессараб.

Депутат предложила решить эту проблему, предоставив выпускникам бесплатные курсы, и в течение нескольких месяцев сделать из них хороших каменщиков, столяров, маляров-штукатуров. "Зачем нам трудовые мигранты, если сегодня наши ребята могут получить востребованную на рынке труда профессию", – сказала она.

Бессараб также подчеркнула, что пенсионеры не помогут решить проблему нехватки трудовых мигрантов, поскольку заниматься физическим трудом старшему поколению будет тяжело.

"Мы должны понимать, что физическая работа сложна для старшего поколения. Те наши пенсионеры, кто ещё может трудиться, они это делают", – пояснила она.