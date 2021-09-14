В Госдуме предложили заменить мигрантов выпускниками девятых классов

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с "Газетой.Ru" предложила решение, как справиться с дефицитом трудовых мигрантов в России. По её мнению, их можно заменить выпускниками девятых классов, которые не собираются продолжать обучение.
Политик отметила, что трудовые мигранты, особенно в столице, выполняют не самую привлекательную работу.
"Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе", – сказала Бессараб.
Депутат предложила решить эту проблему, предоставив выпускникам бесплатные курсы, и в течение нескольких месяцев сделать из них хороших каменщиков, столяров, маляров-штукатуров. "Зачем нам трудовые мигранты, если сегодня наши ребята могут получить востребованную на рынке труда профессию", – сказала она.
Бессараб также подчеркнула, что пенсионеры не помогут решить проблему нехватки трудовых мигрантов, поскольку заниматься физическим трудом старшему поколению будет тяжело.
"Мы должны понимать, что физическая работа сложна для старшего поколения. Те наши пенсионеры, кто ещё может трудиться, они это делают", – пояснила она.
Комментарии
пойти должны те ученики, которые выходят на помойку где-то возле урны
что они там КУРЯТ???
Предложение может быть и правильное, но... если школьник смог доучиться только до девятого класса, то возникают большие сомнения, а будет ли из него хороший рабочий?
Если ребенок не смог дальше учиться по финансовому положению семьи это одно дело, а если он не хочет учиться по причине лени и нежелания ничего делать?
единоросске следует сменить работу на место мигранта
Депутаты должны заменить
Когда депутаты будут 4 часа трудиться , а потом 4 депутатствовать, вот тогда их можно будет слушать. А пока : сытый голодному не товарищ.
депутатов на помойку возле урны
после 9 класса ребенку (!) еще 15 лет. Как его можно сравнивать с дяденькой от 25 и старше? Силы явно не равны. Какую работу смогут выполнять эти дети - тряпки да ведра подносить?
Да сколько помню с 80 годов всегда были ПТУ, СПТУ где ребятишки по тем или иным причинам шли учится после 8 потом 9 класса и получать рабочие профессии на селе или в городе, слесари каменщики, сварщики, комбайнеры, трактористы. При достойной оплате труда человек может всю жизнь в профессии проработать, или поняв потребность в новой квалификации пойти и продолжить обучение, не у всех мозги на месте в столь юном возрасте!
У нас, к сожалению, оплата труда не зависит напрямую от уровня образования. Ты можешь отучиться 11 классов, получить водительское удостоверение и стать водителем маршрутки или дальнобойщиком или газелистом или чьим-то личным водителем. И будешь получать больше, чем если бы ты отучился ещё 5 лет в вузе и стал педагогом.
Я постоянно сталкиваюсь с ситуацией "водитель строит себе дом". А вот "учитель строит себе дом" — даже не припомню
Может депутатам стоит задуматься о достойной зарплате людям рабочих профессий,о деньгах,которые незаконно оседают в карманах коррупционеров и прощелыг "от бизнеса"?
Прочная практика всеобщего высшего образования даёт свои гнилые плоды.
Это отсроченная безработица, потому что рабочие профессии стали не популярны.
Кино и СМИ пиарит голопопых блогеров, зарабатывающих лямы, а работать должны лохи, которых потом разводят в каких нить салонах или звонках. Всё это при бездействии органов. И хотя зарплата рабочих высока, никто не идёт работать, такая установка общества, яхты так не заработать, но украсть если попасть в струю можно
Государство это устраивает, они миллион мигрантов собрались завезти. Мало им в Москве беспорядков и драк, депутаты ещё не пострадали.
14.09.2021 09:31
Виктор
Процесс образования стал услугой которую надо впарить родителям как можно дороже, чтобы чадо не работало тяжело. И неважно что качество учёбы н зкое и работать потом по специальности деть не будет, зато родители чувствуют что долг исполнен.
Но так не должно быть.
Да водители поголовно строят дома, при этом у нас каждый год повышают плату за проезд на 10 %.
14.09.2021 09:00
- гость -
после 9 класса ребенку (!) еще 15 лет. Как его можно сравнивать с дяденькой от 25 и старше? Силы явно не равны. Какую работу смогут выполнять эти дети - тряпки да ведра подносить?
Про бесплатное обучение строительным специальностям не смог дочитать?
1978 год ГПТУ- сварщик, 79-81 срочка, 81-86 политех- инженер- сам прошел.
Ну и сколько таких наберется детей? я вообще никого не знаю из окружения.
правильно! замечательная мысль!
А почему только с 9 класса, можно ведь и после первого! Сейчас ипотеку выдают с 18 лет, а надо её выдавать тем, кто работает на стройке, значит прямо с первого класса, чтобы всю жизнь на нее и работал без продыха!