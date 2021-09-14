Рубль вновь стал одной из самых популярных валют в мире

Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вновь стал одной из 20 самых популярных валют в мире с долей 0,18% в международных расчётах. Об этом говорится в данных системы межбанковских переводов SWIFT, сообщает РИА Новости.
В прошлый раз российская валюта попала в рейтинг в декабре 2016 года с долей в 0,26%. В июле 2021-го на первом месте оказался американский доллар (39,38%), на втором месте – евро (38,43%). Тройку лидеров с показателем 5,99% замкнул британский фунт стерлингов.
Как отметил эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, попаданию рубля в рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчётов со своими торговыми партнёрами.
Комментарии
Эта новость согревает
"долей 0,18% в международных расчётах" - это очень смешно
14.09.2021 09:50
- гость -
Китайский юань 1.7 % не смешно, с учетом того, что они снабжают почти весь мир?
14.09.2021 09:59
- гость -
Они за доллары вообще-то снабжают.
А так 1.7 и 0.18 - это разница в 10 раз.
14.09.2021 10:32
- гость -
А так 1.7 и 0.18 - это разница в 10 раз.
А разница в населении во сколько раз?