Жители Алтайского края смогут получить компенсацию за подключение домов к газу

14 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о предоставлении отдельным категориям граждан компенсации за подключение домов к газу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Собственники домов, которые после 21 апреля 2021 года заключили договоры и подключили газ, смогут получить компенсацию. Всего до конца 2023 года бесплатно подключиться к газовым сетям смогут жители 17 муниципалитетов Алтайского края.

Постановление также значительно расширило список категорий граждан, которые могут получить компенсацию. В число получателей социальной поддержки вошли ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награждённые знаком "Жители блокадного Ленинграда" и участники Великой Отечественной войны. Кроме того, продолжена компенсация расходов малоимущим гражданам и семьям, а также тем, кому присвоен статус "дети войны" и находящимся в трудной жизненной ситуации.

В зависимости от категории предусмотрена компенсация в размере 50%, 75% и 100% от понесённых затрат. Для того чтобы воспользоваться правом на компенсацию, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту проживания через МФЦ и портал "Госуслуги".