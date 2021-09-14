Россияне рассказали о желаемом размере зарплаты

Университет "Синергия" провёл исследование и выяснил, сколько денег нужно россиянам для комфортной жизни. Результаты опроса опубликовало РИА Новости.
"Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тысяч рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Ещё 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80-100 тысяч рублей", – установили аналитики.
Получать 120-150 тысяч в месяц желают 16,8% россиян, а на зарплату в размере от 150 до 200 тысяч рублей рассчитывают 11,4% опрошенных. Больше 200 тысяч хотят получать только 9% респондентов.
Комментарии
И для чего они это выясняли?
Депутат от ЕР:
- Ахаха, клоуны! денег захотели получать... Ахахах...
Мечтать не вредно - Единая Россия.
"И для чего они это выясняли?" Как для чего? После выборов правящая и победившая партия установит МРОТ 50-70 т.р., для "компфортной" жизни Росссиян.
зп в 50-70 тыс это вполне реально, если нормально организовать работу правительства и регионов, а не тащить из государственной кормушки миллиарды!!!!!!!!!!
Поверьте мне 50-70 не хватит . Вот от 150 уже норм,с учётом того ,что цены останутся на старом уровне.
идут смс об отключении интернета с 17-19 сентября.
есть сообщение что ЕС не признал легитимность выборов по поправкам Конституции в РФ.
14.09.2021 16:52
гость
а кого это волнует кроме тебя?
кто в РФ самый умный?-если не знает ск денег народу надо для жизни..
Получать 120-150 тысяч в месяц желают 16,8% россиян, а на зарплату в размере от 150 до 200 тысяч рублей рассчитывают 11,4% опрошенных
____
ЖЕЛАЮТ и РАССЧИТЫВАЮТ
Зачем пупликовать это? ни смысла, ни фактов!
Я тоже могу написать: 38,7% россиян были на море, а 84,3% мечтают хоть раз слетать в космос. Россия - космическая держава!
50 это мало. Если только семья из одного человека и без ипотеки
Ахахааха Выяснили для чего? Хороший вопрос! Просто катаюсь))))))