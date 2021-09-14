Россияне рассказали о желаемом размере зарплаты

Университет "Синергия" провёл исследование и выяснил, сколько денег нужно россиянам для комфортной жизни. Результаты опроса опубликовало РИА Новости.

"Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тысяч рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Ещё 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80-100 тысяч рублей", – установили аналитики.

Получать 120-150 тысяч в месяц желают 16,8% россиян, а на зарплату в размере от 150 до 200 тысяч рублей рассчитывают 11,4% опрошенных. Больше 200 тысяч хотят получать только 9% респондентов.