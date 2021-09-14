Соцсети: в Бийске пьяный хирург проколол щеку человеку, пострадавшему в ДТП

В бийской больнице на помощь пострадавшему в ДТП пришёл пьяный врач. Об этом рассказал друг мужчины в Instagram.

По его словам, друг попал в серьёзную аварию, после которой его доставили в больницу с переломом бедренных костей и стопы. Когда молодой человек оказался в операционной, на помощь ему пришёл очень пьяный врач. Медик попытался ввести пациенту обезболивающее, но промахнулся, проколол щеку и налил препарат в рот.

В ЦГБ позднее рассказали, что уже неоднократно пытались влиять на сотрудника-пьяницу выговорами и увольнением, но из-за нехватки персонала хирурга пришлось вернуть на рабочее место.

В больнице проводится проверка по данному сообщению.