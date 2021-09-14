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Соцсети: в Бийске пьяный хирург проколол щеку человеку, пострадавшему в ДТП

, ИА "Амител"
Горе-врача уже пытались уволить, но из-за нехватки кадров возвращали
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В бийской больнице на помощь пострадавшему в ДТП пришёл пьяный врач. Об этом рассказал друг мужчины в Instagram.

По его словам, друг попал в серьёзную аварию, после которой его доставили в больницу с переломом бедренных костей и стопы. Когда молодой человек оказался в операционной, на помощь ему пришёл очень пьяный врач. Медик попытался ввести пациенту обезболивающее, но промахнулся, проколол щеку и налил препарат в рот.

В ЦГБ позднее рассказали, что уже неоднократно пытались влиять на сотрудника-пьяницу выговорами и увольнением, но из-за нехватки персонала хирурга пришлось вернуть на рабочее место.

В больнице проводится проверка по данному сообщению.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.09.2021 13:37
- гость -

Как пьяный хирург мог пройти в операционную? Чья халатность?

14.09.2021 13:38
Зануда

это страшно, серьезно, это реально страшно, зачем такой врач? ведь, случись что, больница замучается оправдываться, мое мнение- лучше никак, чем кое-как

14.09.2021 13:45
- гость -

Полно больниц, где врач узкой категории ЕДИНСТВЕННЫЙ.
У меня родственник в Барнауле такой.
Выдергивают на экстренные случаи ночью.
Выдергивают в отпуск почти каждый день.
Никакого отдыха, ни на День рождения 100 г не выпить.
Постоянная круглосуточная привязка.

Возможно, бийский такой же. Выдернули с юбилея, например.
Вы-то все святоши, 365 дней в году ни капли в рот и в любое время суток готовы сорваться и спасать людей.

Не защищаю врача. Но, возможно, он жертва перегруза и недостатка кадров.

14.09.2021 14:08
- гость -

14.09.2021 13:45
- гость -

Вы-то все святоши, 365 дней в году ни капли в рот и в любое время суток готовы сорваться и спасать людей.
-------------------
Не оправдывай алкашей! Да, я 365 дней в году ни капли в рот, мне это не интересно, т.е. по твоей кривой логике я святоша, могу и камнем кинуть.

14.09.2021 14:14
- гость -

Правильная, путинская медицина

14.09.2021 14:29
Зануда

сейчас мы не про святош, но!!! знать, что от тебя зависит здоровье и, возможно, жизнь- и выходить пьяным-это жесть...хотя я видела пьяного травматолога, который, еле держась на ногах, сложил ребенку лучевые кости руки так, что и трезвый не всякий сможет ( как правильно назвать кости руки от локтя до кисти?)

14.09.2021 14:37
гiсть

и со словами "хочешь забыть про боль в ноге?" .....

14.09.2021 14:44
- гость -


14.09.2021 14:29
Зануда
сейчас мы не про святош, но!!! знать, что от тебя зависит здоровье и, возможно, жизнь- и выходить пьяным-это жесть.

Что лучше, выйти поддатым или не выйти вообще, отсыпаясь, и оставлять человека без помощи, обрекая его на более длительный период выздоровления, или вообще, при тяжелых случаях, на инвалидность или смерть?

Вы лично готовы стать рабом системы, чтобы ночью в любое время подрываться на спасение, лететь на такси за свой счет, при том что такие переработки никак не оплачиваются, они даже в табель не входят (я про своего барнаульского родственника). Медицина во многих местах держится чисто на совести и самоотверженности единичных врачей. Которые выгорают, умирают, которых становится все меньше. Молодежь не идет пахать в госбольницы на 300-400 рабочих часов в сутки за 30 тысяч рублей.

14.09.2021 14:45
исправление

...на 300-400 рабочих часов в месяц..., конечно же

14.09.2021 14:51
Вадим

19 сентября голосуем за КПРФ !

14.09.2021 14:55
- гость -

Я готова быть у них хирургом ,я не пью ,только у меня не образования мед., не ну а чё нет то , тоже самое .

14.09.2021 14:55
системный кризис

Медицина в системном кризисе, агонизирует.
Чиновники этого не видят, у них свои врачи и платные поликлиники, и по отчетам все красиво.
Они не видят что простому человеку помощь оказывать некому.
В поликлиниках очереди по 2 месяца. Даже к терапевту на первичный прием талончики на 2-3 недели вперед.
Пока дождешься, или сам выздоровеешь, или в хронику переведешь.

14.09.2021 14:57
- гость -

Дак у нас образование медицинское дорого же , вот и врачей нету , продавцов много .

14.09.2021 15:07
- гость -

все ушли в бизнес, как советовал Медведев

14.09.2021 15:09
гость

Интересно,если бы Вам понадобилась помощь и к Вам пришел пьяный доктор. Вы бы обрадовались его помощи? Еще бы и на опохмел налили?
Тяжело работать, да тяжело. Но он знал на что шел. Конечно надо платить высокую зарплату врачам и всем мед.работникам, а не футболистам. Но от больных это не зависит, они тоже в основном нищие. А к тем, кто не нищий, в отдельную палату пьяный доктор не прейдет.

14.09.2021 15:23
- гость -

Медик попытался ввести пациенту обезболивающее, но промахнулся, проколол щеку и налил препарат в рот.

А целился то куда? в моск, в ногу или в руку

14.09.2021 15:43
гость

Пьет от счастья, что дом на островах, семья за границей отдыхает, авто во дворе не помещаются, то есть я хотел сказать как все от изобилия благ земных, свалившихся на его голову, а работать по ночам и выходным не хочет.

14.09.2021 15:45
Жоржик

14.09.2021 15:23
- гость -

Вот у меня тоже такой же вопрос возник

14.09.2021 16:13
- гость -

В вену

14.09.2021 16:15
Зануда

гость в 14-44, вы меня не поняли, я не за то, чтобы врачи подрывались среди ночи и не имели личной жизни, я про то, что лучше бы он не появился на работе, это честнее

14.09.2021 16:31
Зануде

Тогда бы талончики на данный конкретный день просто бы обнулились))) .
Что непонятного? Врач - единственный)))

14.09.2021 16:52
Гость

из Советского позвали специалиста?

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