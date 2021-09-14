В Барнауле почти закончили ремонт Старого моста

В Барнауле завершают ремонт Старого моста, который закрыли для проезда ещё в январе 2020 года, сообщает мэрия.

На объекте побывала комиссия с проверкой и оценила ход ремонта его автодорожной части.

"Работы идут по графику, готовность объекта превышает 95%, завершить их и устранить выявленные недочёты необходимо к 20 ноября – в соответствии с госконтрактом", – сказал первый заместитель начальника Упрдор "Алтай" Сергей Гончар.

Рабочие заканчивают окрашивание перильного и монтаж барьерного ограждений. Также ведётся монтаж деформационных швов, а РЖД приводит в порядок металлические формы по бокам проезжей части. Кроме того, рабочим предстоит установить знаки и нанести разметку из термопластика.