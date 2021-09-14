В Барнауле почти закончили ремонт Старого моста

В Барнауле завершают ремонт Старого моста, который закрыли для проезда ещё в январе 2020 года, сообщает мэрия.
На объекте побывала комиссия с проверкой и оценила ход ремонта его автодорожной части.
"Работы идут по графику, готовность объекта превышает 95%, завершить их и устранить выявленные недочёты необходимо к 20 ноября – в соответствии с госконтрактом", – сказал первый заместитель начальника Упрдор "Алтай" Сергей Гончар.
Рабочие заканчивают окрашивание перильного и монтаж барьерного ограждений. Также ведётся монтаж деформационных швов, а РЖД приводит в порядок металлические формы по бокам проезжей части. Кроме того, рабочим предстоит установить знаки и нанести разметку из термопластика.
Комментарии
Что-то по внешнему виду не сильно отличается от <2020
А должен был?
За два года можно и новый построить!
Проезжую часть расширили хотя бы до 4 полос? Или фиг нам?
Слышал, как строили этот горе-мост, как зарплату рабочим не платили, как учредителя фирмы-подрядчика за коррупцию садили, как от "хорошей" жизни бригада в полном составе вместе с мастером сбежали на другой объект. Надеюсь через год не придется этот мост опять ремонтировать.
Термопластик в ноябре наносить будут?
Активных и интенсивных работ не видно
14.09.2021 17:07
Economist
Этому мосту уже больше 100 лет. Строили его еще до революции. Что ты мог слышать?
Ты что-то построил за свою жизнь?
Проезжую часть расширили хотя бы до 4 полос? Или фиг нам?
Ага, с боков навесные полосы, на верёвках.
Как на старый мост похож ?
Блин только я помню, что его закрыли 5 июля 2019го и обещали сделать за 2 года? потом появился ноябрь, а сейчас уже и закрыли в 20м
14.09.2021 20:37
- гость -
Видать только ты такой особенный.
Старый мост закрыли на ремонт с 5 января 2020 года. И уже тогда строители обещали:
Ввести в эксплуатацию сооружение планируют в ноябре 2021 года.
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