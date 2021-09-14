200 миллионов на дороги каждый год. Томенко посетил Рубцовск с рабочей поездкой

Губернатор Виктор Томенко прибыл в Рубцовск в рамках рабочей поездки. Глава региона обсуждает вопросы социально-экономического развития города, а самой важной темой оказалось состояние улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, проблеме дорог посвятили совещание в городской администрации. Томенко отметил, что впервые объём финансирования на ремонт дорог в городе увеличили более чем в два с половиной раза. Если с 2015 по 2017 год из краевого бюджета Рубцовску ежегодно выделяли порядка 30 млн рублей, то уже в 2018 году – 75 млн, а в 2021 году – 200 млн.

"С учётом выводов и итогов этого года возьмём за правило выделять Рубцовску на дороги ежегодно по 200 миллионов рублей. Будем искать возможности. Делать это надо. Объёмы финансирования будем поддерживать на сегодняшнем уровне, а значит, в ближайшие годы сделаем эту работу и проблемы преодолеем", – сказал губернатор.

Глава региона поручил ежегодно предусматривать для Рубцовска средства на ремонт дорог, а краевым ведомствам, Минтрансу и Минфину учитывать это и при планировании бюджета координировать работу с другими ведомствами.

Также Томенко поручил изучить вопрос передачи в краевую собственность более 5 км участка центральных дорог Рубцовска. Это бы помогло ремонтировать его за счёт краевого бюджета.