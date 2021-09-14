Песков рассказал о результате теста на коронавирус у Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин сдал тест и оказался абсолютно здоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил Песков, изоляция не влияет непосредственно на работу президента. Ему придётся отказаться от очного формата мероприятий, которые продолжатся в режиме видеоконференций.

При этом в окружении Путина коронавирусом заразились сразу несколько человек. Глава государства же является контактным, а потому не может подвергать коллег риску и ушёл на самоизоляцию.

На грядущих выборах в Госдуму и региональные парламенты президенту придётся голосовать дистанционным способом. Когда Путин решит, каким именно он хочет воспользоваться, об этом сообщат дополнительно.

Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию, из-за того что в его окружении зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В запланированных на этой неделе мероприятиях глава государства примет участие в режиме видеоконференции.