Минцифры предложило ограничивать использование средств связи во время ЧС

Минцифры предложило разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных происшествий. Согласно проекту документа, который опубликовали на федеральном портале нормативных правовых актов, приоритет в использовании средств связи на это время будут отдавать силовым ведомствам и спецслужбам.

Согласно законопроекту, ограничение будет действовать при ЧП как природного, так и техногенного характера. В случае одобрения документ вступит в силу с марта 2022 года и будет действовать шесть лет.

Кроме того, в министерстве предложили определить порядок приоритетного использования средств. В документе он отдаётся Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, Минюсту и Росгвардии. Также в список вошли координационные органы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

В ведомстве добавили, что решения принимаются на основании анализа "состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации".