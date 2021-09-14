Среда, 15 Сентябрь, 05:31

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,72
€ 85,99
10°


6312185 +23508
Обь
59см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День рождения БарнаулаВыборы-2021Третья волна пандемии
Новости

УФАС оштрафовало владельцев газовых заправок почти на 12 млн рублей за сговор в Барнауле

, ИА "Амител"
Компании договорились о единой цене, чтобы устранить конкуренцию в краевой столице
Фото: azs-soft.ru

Фото: azs-soft.ru

Ряд компаний – владельцев газовых заправок в Барнауле оштрафовали за сговор с целью устранения конкуренции. Как сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю, организации установили и поддерживали в 2019 году одинаковые розничные цены на сжиженный углеводородный газ.

В совокупности компаниям "Газавтонефть", "Микрон", "Газкомпани", "Газпрофнефть", а также одному индивидуальному предпринимателю предстоит оплатить штрафы общей суммой 11,9 млн рублей. Антимонопольное дело стало итогом масштабной проверки, которую начали осенью 2019 года, после массовых обращений по поводу цен на газ.

Сотрудники ведомства подтвердили одинаковые ценники на топливо в чеках и на стелах АГЗС, а объяснить такое совпадение компании не смогли. Комиссия установила, что все ответчики имеют индивидуальные структуры затрат, а для поддержания одинаковых цен компании заключили устную договорённость.

Решение антимонопольщиков подтвердили в арбитражных судах двух инстанций. Компаниям выписали оборотные штрафы, а в отношении двух участников расследования материалы передали в правоохранительные органы.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:45
Такой день. Дела против жены и сына экс-замглавы Барнаула и 200 млн на дороги в Рубцовске 0
23:19
УФАС оштрафовало владельцев газовых заправок почти на 12 млн рублей за сговор в Барнауле 0
22:52
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи во время ЧС 1
22:25
"Без музыки мне оставаться надолго нельзя". Безработная бийчанка украла колонку и наушники 0
21:46
В России за сутки выявили 17,8 тыс. случаев COVID-19 0
21:18
"Чудом оттуда ушёл". Несколько девушек избили кандидата в депутаты АКЗС у бара в Барнауле 4
20:47
Барнаульское "Динамо" вничью сыграло на своём поле с "Торпедо-Миасс" 0
20:19
Путин заявил, что работал с заразившимся COVID-19 в непосредственной близости 1
19:43
23 новых автомобиля поступят в медорганизации Алтайского края в 2021 году 0
19:12
Автомобиль вылетел в кювет после ДТП в Алтайском крае 0
18:46
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 0
18:08
В Камне-на-Оби реконструировали Мемориал Славы, построенный полвека назад 0
17:49
Шукшинский фестиваль проведут на Алтае без красных дорожек и гуляний в Сростках 0
17:31
200 миллионов на дороги каждый год. Томенко посетил Рубцовск с рабочей поездкой 1
17:21
Следователи заинтересовались сообщениями о пьяном враче из бийской больницы 0
17:03
"Ростелеком" вместе с партнёрами поздравил барнаульцев с Днём города 0
16:59
Сына бывшего замглавы Барнаула Демина подозревают в угрозах оперативнику ФСБ 9
16:44
Песков рассказал о результате теста на коронавирус у Путина 7
16:27
В Барнауле почти закончили ремонт Старого моста 11
16:09
Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении 40
15:57
На подготовку к отопительному сезону в Барнауле потратят более двух миллиардов рублей 0
15:36
100 новых автобусов получат школы Алтайского края 4
15:21
В США объяснили, почему не хотят воевать с Россией 12
15:05
Недостроенную восьмиэтажную гостиницу собираются продавать в Барнауле 6
14:51
Россияне рассказали о желаемом размере зарплаты 12
14:36
СК проверяет бийскую школу, где ученица случайно распылила перцовый баллончик 6
14:21
В Бога не верят. В РПЦ назвали причину плохих результатов российских футболистов 11
14:04
Избирком аннулировал регистрацию кандидата в депутаты АКЗС Александра Попова 2
13:52
Новосибирских избирателей пригласили в гей-бар на встречу с кандидатом-коммунистом 4
13:37
232 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 0
13:22
Соцсети: в Бийске пьяный хирург проколол щеку человеку, пострадавшему в ДТП 23
13:08
Владимир Путин наградил алтайского паралимпийца Романа Жданова орденом Дружбы 0
12:41
Правда ли, что в России хотят начать выдавать кредиты по водительским правам? 0
12:21
Met Gala 2021. Сногсшибательные костюмы главного бала модников Голливуда 0
12:01
И подарки, и тест-драйв: как прошла презентация нового Subaru Outback в автоцентре "Реал" 0
11:54
Жители Алтайского края смогут получить компенсацию за подключение домов к газу 3
11:41
Соцсети: в алтайском селе предвыборную агитацию наклеили на стелу памяти героев ВОВ 12
11:22
В Барнауле отец и сын украли металлолом на 16 тысяч рублей и попались полиции 10
11:07
Алтайские либерал-демократы представили свою партийную предвыборную программу 3
10:51
В Минпросвещения объяснили, как могла появиться ссылка на порно в учебнике английского 8
10:41
Уголовное дело завели против жены бывшего вице-мэра Демина из-за её высказываний в суде 37
10:23
"Прожиточный мизер". Депутат Госдумы о том, как повысить социальное благополучие 4
10:06
Компьютерная академия "Шаг" приглашает на открытый урок по языку программирования C++ 0
09:49
Секс-просвет. Родители школьников в Барнауле нашли в учебнике английского ссылку на порно 27
09:32
В России предложили ввести три дня отдыха после вакцинации 13
09:16
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 18 сентября 0
09:01
Рак груди – не приговор: как врачи возвращают здоровье и красоту в ходе одной операции 0
08:45
В Республике Алтай выявили 28 новых случаев COVID-19 0
08:28
Жёстко или нет. Почему приговор вице-мэру Барнаула вызвал негодование у родственников 26
08:12
Рубль вновь стал одной из самых популярных валют в мире 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.