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Даже по прописке. Жители Барнаула жалуются на нехватку мест в школе № 102

, ИА "Амител"
Для микрорайона 1051 даже есть проект нового учреждения, но власти не могут найти денег на реализацию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители барнаульского квартала 1051, расположенного между улицей Малахова, Павловским трактом и Бабуркина, заявили о нехватке школы в микрорайоне. По словам горожан, близлежащая школа № 102 не первый год переполнена, и многим отказывают в зачислении даже по прописке.

Барнаульцы обратились по поводу строительства нового образовательного учреждения к главе Индустриального района Сергею Татьянину, руководителю управления по строительству и архитектуре района Вадиму Ломакину и председателю комитета по образованию Барнаула Андрею Мулю. Кроме того, в списке получателей значится и мэр краевой столицы Вячеслав Франк.

"В нашем квартале активно строятся жилые дома, заселяются молодые семьи, рождаются дети, которым в будущем нужно идти в школу. Но в нашем квартале есть детский сад и нет ни одной школы", – пишут жители микрорайона 1051 в заявлении, опубликованном в "Чёрном и Белом Барнаул".

В коллективном обращении отмечается, что ближайшая школа № 102, которая находится через дорогу, переполнена. Кроме того, от некоторых домов школьникам приходится идти более 700 метров, а часть пути небезопасна.

"Детям приходится переходить самую оживлённую дорогу по подземному переходу, который часто без освещения, а тем, кто живёт ближе к улице Малахова, и вовсе переходить по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказано в обращении.

Также недалеко от школы, по словам жильцов, собирается стая бродячих собак, которых подкармливает одна из жительниц окрестных домов.

В качестве решения проблемы барнаульцы предложили воплотить в жизнь один из проектов "Алтайгражданпроекта". Проектный институт разработал план школы для квартала 1051 на 775 мест.

Через некоторое время от чиновников пришёл ответ – на обращение отреагировали в комитете по образованию Барнаула. Оказалось, что в школе № 102 якобы нет дефицита, ведь она рассчитана на 750 человек, а обучение проводится в односменном режиме.

Однако в связи с длительной застройкой квартала 1051, которую начали в 1994 году, у властей возникла необходимость в проектировании ещё одного общеобразовательного учреждения. В 2012 году чиновники дали старт проектированию и "Алтайгражданпроект" разработал проектную документацию школы на 775 учащихся в квартале. Объект получил положительное заключение госэкспертизы Алтайского края.

Власти неоднократно подавали заявки на включение строительства учреждения в адресную инвестиционную программу Барнаула, однако денег на объект так и не выделили. Сейчас же, в связи с изменениями законодательной и нормативной базы, для постройки проекта потребуется корректировка и переоценка объекта.

Ситуация не изменится до 2023 года. Согласно утверждённой администрацией Барнаула адресной инвестиционной программе, денег на проект не предусмотрено.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.09.2021 08:45
- гость -

Понаехали?

15.09.2021 09:03
Правдаруб

На смену герба деньги есть, на прочую ерунду тоже есть, на содержание большого количества чинушей....На то, что реально важно и необходимо....

-денег нет, но вы держитесь тут...

15.09.2021 09:09
- гость -

о школе, не говоря о Д\саде нужно думать до зачатия а не от радости путинских выплат на горизонте

15.09.2021 09:16
Гость

Не верь едросам, верь своему сердцу. Голосуй!

15.09.2021 09:28
- гость -

Прикольно
А когда этот боженко на комитете утверждает застройку он не знает, что кроме свечек нужны еще людям школы и детсады?

Типа никто в администрации не знает, что инвесторов надо искать среди застройщиков?
Как раньше то жили?
В СССР тоже денег сроду не было на школы

15.09.2021 09:33
- гость -

На ядринцева строят дома
Школу не строят
Детсад 1 единственный
И че?
Ждут обращения от граждан?

15.09.2021 09:38
Привет

на дистант?

15.09.2021 09:42
- гость -

15.09.2021 09:03
Правдаруб
Видать ты тоже в школу не попал, раз пишешь "чинушей".

15.09.2021 09:43
Натусик

Гастарбайтеры вернулись....

15.09.2021 09:46
- гость -

и еще два дома строят рядом с этой школой

15.09.2021 10:16
- гость -

Чёта ничё не понял... И чё теперь?

15.09.2021 10:38
- гость -

Ну так надо сначала продумать дальнейшую жизнь, оценить инфраструктуру, а потом только квартиру покупать. Сначала купят квартиру где попало, потом ноют, что садиков-школ-дорог-поликлиник нет. Покупайте там, где все это есть.

15.09.2021 11:03
- гость -

Вот читаю я комментарии и диву даюсь.
Власть у нас для чего вообще существует?
При СССР была комплексная квартальная застройка. А сейчас один хаос.
Хочет застройщик получить кусок земли, у власти должен быть план города, расчет сколько должно быть мест в школе садике на кол-во жителей, будь любезен отстегнуть городу денег на это количество мест. А город куда деньги от продажи земли на этих участках девает? Вот на них и должны строиться школы, сады, поликлиники.
А не так, как сейчас, лишь бы натыкать домов.
Власть и должна следить и контролировать аппетиты "предприимчивых", а контролировать власть должны мы сами.

15.09.2021 11:20
- гость -

На Ядринцева со школами еще ладно, а вот поликлиника детская которая на Малой Прудской точно не готова к новым пациентам, 2 терапевта вместо 6 сейчас

15.09.2021 11:53
- гость -

Вот читаю я комментарии и диву даюсь.
Власть у нас для чего вообще существует?

у Вас не знаю, но у нас она для красоты, судя по тому что происходит.

а контролировать власть должны мы сами.

а покажите как а то мы прям вообще не можем

15.09.2021 11:57
гiсть

выход есть - удаленка. там хоть 500 в классе, все равно никто не учится

15.09.2021 12:20
- гость -

15.09.2021 08:45
- гость -
Понаехали?
--------------
Домов понастроили, а школа как была одна еще со времен СССР, так и осталась.

15.09.2021 12:22
- гость -

15.09.2021 10:38
- гость -
Ну так надо сначала продумать дальнейшую жизнь, оценить инфраструктуру, а потом только квартиру покупать. Сначала купят квартиру где попало, потом ноют, что садиков-школ-дорог-поликлиник нет. Покупайте там, где все это есть.
---------------
Ты как умная Эльза, которая еще замуж не вышла, а уже плачет о надуманных проблемах с детьми в будущем.

15.09.2021 12:23
- гость -

15.09.2021 11:57
гiсть
выход есть - удаленка. там хоть 500 в классе, все равно никто не учится
------------
Прекрасно на удаленке учились в прошлом году. А кто не учится, тот не учится ни на удаленке, ни очно.

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