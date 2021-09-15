Даже по прописке. Жители Барнаула жалуются на нехватку мест в школе № 102

Жители барнаульского квартала 1051, расположенного между улицей Малахова, Павловским трактом и Бабуркина, заявили о нехватке школы в микрорайоне. По словам горожан, близлежащая школа № 102 не первый год переполнена, и многим отказывают в зачислении даже по прописке.

Барнаульцы обратились по поводу строительства нового образовательного учреждения к главе Индустриального района Сергею Татьянину, руководителю управления по строительству и архитектуре района Вадиму Ломакину и председателю комитета по образованию Барнаула Андрею Мулю. Кроме того, в списке получателей значится и мэр краевой столицы Вячеслав Франк.

"В нашем квартале активно строятся жилые дома, заселяются молодые семьи, рождаются дети, которым в будущем нужно идти в школу. Но в нашем квартале есть детский сад и нет ни одной школы", – пишут жители микрорайона 1051 в заявлении, опубликованном в "Чёрном и Белом Барнаул".

В коллективном обращении отмечается, что ближайшая школа № 102, которая находится через дорогу, переполнена. Кроме того, от некоторых домов школьникам приходится идти более 700 метров, а часть пути небезопасна.

"Детям приходится переходить самую оживлённую дорогу по подземному переходу, который часто без освещения, а тем, кто живёт ближе к улице Малахова, и вовсе переходить по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказано в обращении.

Также недалеко от школы, по словам жильцов, собирается стая бродячих собак, которых подкармливает одна из жительниц окрестных домов.

В качестве решения проблемы барнаульцы предложили воплотить в жизнь один из проектов "Алтайгражданпроекта". Проектный институт разработал план школы для квартала 1051 на 775 мест.

Через некоторое время от чиновников пришёл ответ – на обращение отреагировали в комитете по образованию Барнаула. Оказалось, что в школе № 102 якобы нет дефицита, ведь она рассчитана на 750 человек, а обучение проводится в односменном режиме.

Однако в связи с длительной застройкой квартала 1051, которую начали в 1994 году, у властей возникла необходимость в проектировании ещё одного общеобразовательного учреждения. В 2012 году чиновники дали старт проектированию и "Алтайгражданпроект" разработал проектную документацию школы на 775 учащихся в квартале. Объект получил положительное заключение госэкспертизы Алтайского края.

Власти неоднократно подавали заявки на включение строительства учреждения в адресную инвестиционную программу Барнаула, однако денег на объект так и не выделили. Сейчас же, в связи с изменениями законодательной и нормативной базы, для постройки проекта потребуется корректировка и переоценка объекта.

Ситуация не изменится до 2023 года. Согласно утверждённой администрацией Барнаула адресной инвестиционной программе, денег на проект не предусмотрено.