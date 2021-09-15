Даже по прописке. Жители Барнаула жалуются на нехватку мест в школе № 102

Жители барнаульского квартала 1051, расположенного между улицей Малахова, Павловским трактом и Бабуркина, заявили о нехватке школы в микрорайоне. По словам горожан, близлежащая школа № 102 не первый год переполнена, и многим отказывают в зачислении даже по прописке.
Барнаульцы обратились по поводу строительства нового образовательного учреждения к главе Индустриального района Сергею Татьянину, руководителю управления по строительству и архитектуре района Вадиму Ломакину и председателю комитета по образованию Барнаула Андрею Мулю. Кроме того, в списке получателей значится и мэр краевой столицы Вячеслав Франк.
"В нашем квартале активно строятся жилые дома, заселяются молодые семьи, рождаются дети, которым в будущем нужно идти в школу. Но в нашем квартале есть детский сад и нет ни одной школы", – пишут жители микрорайона 1051 в заявлении, опубликованном в "Чёрном и Белом Барнаул".
В коллективном обращении отмечается, что ближайшая школа № 102, которая находится через дорогу, переполнена. Кроме того, от некоторых домов школьникам приходится идти более 700 метров, а часть пути небезопасна.
"Детям приходится переходить самую оживлённую дорогу по подземному переходу, который часто без освещения, а тем, кто живёт ближе к улице Малахова, и вовсе переходить по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказано в обращении.
Также недалеко от школы, по словам жильцов, собирается стая бродячих собак, которых подкармливает одна из жительниц окрестных домов.
В качестве решения проблемы барнаульцы предложили воплотить в жизнь один из проектов "Алтайгражданпроекта". Проектный институт разработал план школы для квартала 1051 на 775 мест.
Через некоторое время от чиновников пришёл ответ – на обращение отреагировали в комитете по образованию Барнаула. Оказалось, что в школе № 102 якобы нет дефицита, ведь она рассчитана на 750 человек, а обучение проводится в односменном режиме.
Однако в связи с длительной застройкой квартала 1051, которую начали в 1994 году, у властей возникла необходимость в проектировании ещё одного общеобразовательного учреждения. В 2012 году чиновники дали старт проектированию и "Алтайгражданпроект" разработал проектную документацию школы на 775 учащихся в квартале. Объект получил положительное заключение госэкспертизы Алтайского края.
Власти неоднократно подавали заявки на включение строительства учреждения в адресную инвестиционную программу Барнаула, однако денег на объект так и не выделили. Сейчас же, в связи с изменениями законодательной и нормативной базы, для постройки проекта потребуется корректировка и переоценка объекта.
Ситуация не изменится до 2023 года. Согласно утверждённой администрацией Барнаула адресной инвестиционной программе, денег на проект не предусмотрено.
Комментарии
Понаехали?
На смену герба деньги есть, на прочую ерунду тоже есть, на содержание большого количества чинушей....На то, что реально важно и необходимо....
-денег нет, но вы держитесь тут...
о школе, не говоря о Д\саде нужно думать до зачатия а не от радости путинских выплат на горизонте
Не верь едросам, верь своему сердцу. Голосуй!
Прикольно
А когда этот боженко на комитете утверждает застройку он не знает, что кроме свечек нужны еще людям школы и детсады?
Типа никто в администрации не знает, что инвесторов надо искать среди застройщиков?
Как раньше то жили?
В СССР тоже денег сроду не было на школы
На ядринцева строят дома
Школу не строят
Детсад 1 единственный
И че?
Ждут обращения от граждан?
на дистант?
15.09.2021 09:03
Правдаруб
Видать ты тоже в школу не попал, раз пишешь "чинушей".
Гастарбайтеры вернулись....
и еще два дома строят рядом с этой школой
Чёта ничё не понял... И чё теперь?
Ну так надо сначала продумать дальнейшую жизнь, оценить инфраструктуру, а потом только квартиру покупать. Сначала купят квартиру где попало, потом ноют, что садиков-школ-дорог-поликлиник нет. Покупайте там, где все это есть.
Вот читаю я комментарии и диву даюсь.
Власть у нас для чего вообще существует?
При СССР была комплексная квартальная застройка. А сейчас один хаос.
Хочет застройщик получить кусок земли, у власти должен быть план города, расчет сколько должно быть мест в школе садике на кол-во жителей, будь любезен отстегнуть городу денег на это количество мест. А город куда деньги от продажи земли на этих участках девает? Вот на них и должны строиться школы, сады, поликлиники.
А не так, как сейчас, лишь бы натыкать домов.
Власть и должна следить и контролировать аппетиты "предприимчивых", а контролировать власть должны мы сами.
На Ядринцева со школами еще ладно, а вот поликлиника детская которая на Малой Прудской точно не готова к новым пациентам, 2 терапевта вместо 6 сейчас
Вот читаю я комментарии и диву даюсь.
Власть у нас для чего вообще существует?
у Вас не знаю, но у нас она для красоты, судя по тому что происходит.
а контролировать власть должны мы сами.
а покажите как а то мы прям вообще не можем
выход есть - удаленка. там хоть 500 в классе, все равно никто не учится
15.09.2021 08:45
- гость -
Понаехали?
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Домов понастроили, а школа как была одна еще со времен СССР, так и осталась.
15.09.2021 10:38
- гость -
Ну так надо сначала продумать дальнейшую жизнь, оценить инфраструктуру, а потом только квартиру покупать. Сначала купят квартиру где попало, потом ноют, что садиков-школ-дорог-поликлиник нет. Покупайте там, где все это есть.
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Ты как умная Эльза, которая еще замуж не вышла, а уже плачет о надуманных проблемах с детьми в будущем.
15.09.2021 11:57
гiсть
выход есть - удаленка. там хоть 500 в классе, все равно никто не учится
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Прекрасно на удаленке учились в прошлом году. А кто не учится, тот не учится ни на удаленке, ни очно.