Редизайн iPad mini и самый дорогой iPhone. Apple презентовала новинки 2021 года

Слева направо: iPad, iPad mini, Apple Watch 7, iPhone 13, iPhone 13 Pro / Фото: Apple
14 сентября Apple провела свою первую осеннюю презентацию в нынешнем году. Главным её анонсом стал iPhone 13, но купертиновцы не обошли стороной и другие девайсы.
В первую очередь глава компании Тим Кук представил iPad 9 – самый доступный планшет в линейке. Устройство не получило изменений в дизайне, но теперь оборудовано более мощным процессором Apple A13, имеет True Tone и улучшенную фронтальную камеру. Будут доступны две модели – на 64 Гб и 256 Гб. Цены варьируются от 30 990 рублей до 56 990 рублей в зависимости от объёма памяти и наличия модуля сотовой связи.
Ещё одна новинка – iPad mini в новом "безрамочном" дизайне в стиле iPad Pro и iPad Air. Из ключевых изменений – 8,3-дюймовый экран, сканер отпечатка пальцев в кнопке питания, USB-C, стерео, 5G и новый процессор Apple A15. Цена – от 47 990 pyблей до 75 990 pyблей.
Следующим анонсом презентации стали Apple Watch Series 7. Слухи не подтвердились – часы не получили редизайн, но рамки у дисплея стали на 40% тоньше. Устройство также получило полноразмерную клавиатуру, обновлённую быструю зарядку, усиленное стекло и защиту корпуса от пыли и влаги. Гаджет поступит в продажу позднее этой осенью.
От планшетов и часов Apple перешла к iPhone 13 и iPhone 13 mini. Оба девайса получили уменьшенную на 20% "чёлку", новые расцветки, чип Apple A15, камеры с динамическим портретным режимом для видео и увеличенные аккумуляторы. Минимальный объём памяти теперь составляет 128 Гб, а максимальный – 512 Гб. Цена на iPhone 13 mini стартуют от 69 990 рублей и достигают 99 990 рублей. iPhone 13 стоит от 79 990 рублей до 109 990 рублей.
И последней новинкой презентации стали iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Из главных нововведений – дисплей 120 Гц, процессор Apple A15, новые камеры и объём памяти до 1 Тб. Цены следующие: iPhone 13 Pro – от 99 990 pyблей до 149 990 pyблей, iPhone 13 Pro Max – от 109 990 рублей до 159 990 рублей.
Все устройства, за исключением Apple Watch Series 7, будут доступны для предзаказа с 22 сентября. Продажи стартуют с 24-го числа.
Комментарии
совести у них нет. почки кончились, что продавать
странно, я с алишки айфон 13 еще в прошлом году купил
На кой каждый раз фото корпуса. На мой взгляд, внешне они почти все примерно одинаковы.
Чо, нада брать. Пошол за кредитом.
"уменьшенная на двадцать процентов челка", "Из главных нововведений – дисплей 120 Гц," - ржу...яблокофилы всетаки интересные люди
Ту пацифист
Давай сравним мой экран на 12 про и любой кетайский омносмарт с его 120 герцами. Мой экран будет смотреться гораздо лучше. Да и толку от этих герц - только батарейку жрать, а для того, чтобы какую-либо крутейшую игруху запустить, у людей не телефоны используются, а игровые приставки, и экран твоего телевизора.
смешные люди, это те, кто не может себе купить яблоко, и покупает рублей за 50 распиаренную китайскую подделку, которая через полгода начинает глючить и троттлить.
Опять попугайский цвета, дайте уже наконец jetblack 2.0, что бы прям корпус поглощал свет.