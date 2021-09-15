Редизайн iPad mini и самый дорогой iPhone. Apple презентовала новинки 2021 года

Слева направо: iPad, iPad mini, Apple Watch 7, iPhone 13, iPhone 13 Pro / Фото: Apple

14 сентября Apple провела свою первую осеннюю презентацию в нынешнем году. Главным её анонсом стал iPhone 13, но купертиновцы не обошли стороной и другие девайсы.

В первую очередь глава компании Тим Кук представил iPad 9 – самый доступный планшет в линейке. Устройство не получило изменений в дизайне, но теперь оборудовано более мощным процессором Apple A13, имеет True Tone и улучшенную фронтальную камеру. Будут доступны две модели – на 64 Гб и 256 Гб. Цены варьируются от 30 990 рублей до 56 990 рублей в зависимости от объёма памяти и наличия модуля сотовой связи.

Ещё одна новинка – iPad mini в новом "безрамочном" дизайне в стиле iPad Pro и iPad Air. Из ключевых изменений – 8,3-дюймовый экран, сканер отпечатка пальцев в кнопке питания, USB-C, стерео, 5G и новый процессор Apple A15. Цена – от 47 990 pyблей до 75 990 pyблей.

Следующим анонсом презентации стали Apple Watch Series 7. Слухи не подтвердились – часы не получили редизайн, но рамки у дисплея стали на 40% тоньше. Устройство также получило полноразмерную клавиатуру, обновлённую быструю зарядку, усиленное стекло и защиту корпуса от пыли и влаги. Гаджет поступит в продажу позднее этой осенью.

От планшетов и часов Apple перешла к iPhone 13 и iPhone 13 mini. Оба девайса получили уменьшенную на 20% "чёлку", новые расцветки, чип Apple A15, камеры с динамическим портретным режимом для видео и увеличенные аккумуляторы. Минимальный объём памяти теперь составляет 128 Гб, а максимальный – 512 Гб. Цена на iPhone 13 mini стартуют от 69 990 рублей и достигают 99 990 рублей. iPhone 13 стоит от 79 990 рублей до 109 990 рублей.

И последней новинкой презентации стали iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Из главных нововведений – дисплей 120 Гц, процессор Apple A15, новые камеры и объём памяти до 1 Тб. Цены следующие: iPhone 13 Pro – от 99 990 pyблей до 149 990 pyблей, iPhone 13 Pro Max – от 109 990 рублей до 159 990 рублей.

Все устройства, за исключением Apple Watch Series 7, будут доступны для предзаказа с 22 сентября. Продажи стартуют с 24-го числа.