В Бийске определились с датой начала отопительного сезона

Глава Бийска Александр Студеникин подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
"Данная дата обусловлена прогнозным понижением температуры, а также противодействием распространения новой коронавирусной инфекции и иных простудных заболеваний", – сказано в сообщении.
Компании, отвечающие за подачу тепла в дома, получили соответствующее уведомление.
Власти напомнили горожанам о том, что жители многоквартирных домов могут перенести сроки начала отопительного сезона. Для этого нужно провести собрание жильцов дома и оповестить УК или ТСЖ о принятом решении.
Комментарии
Что за ерунда с переносом срока?Начинать, так всем и сразу.Пойдет ли на пользу разбалансировка всей системы из-за того, что в одном доме живут жлобы, и запускаются в ноябре, а ряд других домов, построенных при царе горохе мечтает о тепле еще с начала сентября.И, одни запустились, другие зажались, а затем, когда уже массово пойдут на больничные, начнут и они подключаться, и снова разбалансир?Нет уж, 15 сентября - начало, и 15 мая окончание и для всех.Тем более, что в одночасье все равно не запуститься!!!Чего тянуть кота за....???
Не жители могут перенести, а достаточно одной орущей бабки в целом доме что бы ЖЭУ плясало под ее дудку, если ей тепло в валенках, то отопление запустят не скоро т.к. ей много платить за квиташку.