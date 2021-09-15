В Бийске определились с датой начала отопительного сезона

Глава Бийска Александр Студеникин подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"Данная дата обусловлена прогнозным понижением температуры, а также противодействием распространения новой коронавирусной инфекции и иных простудных заболеваний", – сказано в сообщении.

Компании, отвечающие за подачу тепла в дома, получили соответствующее уведомление.

Власти напомнили горожанам о том, что жители многоквартирных домов могут перенести сроки начала отопительного сезона. Для этого нужно провести собрание жильцов дома и оповестить УК или ТСЖ о принятом решении.