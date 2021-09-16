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"Новые автобусы будут. Важно, чтобы на них ездили". Что мешает обновить транспорт на Алтае

, ИА "Амител"
500 миллионов рублей направят в Алтайском крае на покупку 199 автобусов для 56 районов
Игорь Панарин / Фото: из личного архива

Игорь Панарин / Фото: из личного архива

Судьба пассажирских перевозок внутри районов, в которые до конца года закупят 199 автобусов, теперь находится в руках жителей Алтайского края. Об этом amic.ru заявил заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Игорь Панарин. Если люди будут продолжать пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, муниципальные не смогут выйти на самоокупаемость и в итоге рискуют вообще исчезнуть.

Депутат напомнил, что много лет практически из всех муниципалитетов нашего региона к ним поступали жалобы по работе общественного транспорта. Раньше автотранспортные предприятия (АТП) функционировали в каждом районе, и постоянными маршрутами с райцентром и Барнаулом были связаны даже самые отдалённые деревни. Но выжить удалось лишь единицам транспортных предприятий: автобусы износились, количество людей в сёлах снизилось, расходы на перевозки возросли, деятельность стала нерентабельной.

Сейчас в некоторых населённых пунктах автобусного сообщения нет совсем. Жители вынуждены добираться до районного центра пешком по 6-7 километров, ехать на попутках или нанимать такси. А это дорого и небезопасно, отмечает Игорь Панарин.

Чтобы решить наболевшую проблему, депутаты АКЗС вышли с предложением к региональному правительству предусмотреть в бюджете 2021 года 300 миллионов рублей на покупку автобусов. На эти средства можно приобрести 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований.

"Весной мы вышли с инициативой к губернатору Виктору Томенко предусмотреть в бюджете 300 миллионов рублей для закупки муниципалитетам автобусов малой вместимости. Но учитывая высокий износ общественного транспорта во многих районах, глава региона принял решение увеличить финансирование до 500 миллионов. Сейчас региональный Минтранс занимается закупкой транспортных средств", – сообщил Игорь Панарин.

На эти деньги, по подсчётам Минтранса, уже до конца года будет приобретено 199 автобусов малой, средней и большой вместимости. Они будут направлены в 56 муниципальных образований. Приоритет при распределении сделают в пользу тех муниципалитетов, которые обеспечат софинансирование для дальнейшей организации внутренних перевозок.

Как отмечает Игорь Панарин, более 10 лет в регионе не было серьёзного финансирования этой отрасли. В 2021 году в краевом бюджете нашлись на это дополнительные средства, но теперь дальнейшее развитие пассажирских перевозок в районах зависит от самих жителей. 

"Мы встречаемся с людьми и убеждаем отказаться от нелегальных перевозок. Средства выделили, автобусы закупят, но ходить они будут строго по расписанию. Важно, чтобы люди понимали, что дальнейшая судьба муниципальных перевозок зависит от них. Если общественный транспорт будет ходить полупустой, предприятие понесёт убытки и не сможет выйти на самоокупаемость. Тогда последние АТП могут обанкротиться и исчезнуть", – заключил Игорь Панарин.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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