Семь колдобин за версту. В Рубцовске в ближайшие годы решат проблему бездорожья

В два с половиной раза больше денег выделили Рубцовску в 2021 году на ремонт дорог. Сумма составила 275 млн рублей. Такое серьёзное финансирование город получил впервые за много лет. А с 2022 года по распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко Рубцовску будут ежегодно выделять по 200 млн рублей на дорожную сеть. После того как здесь дороги приведут в порядок, очередь дойдёт и до сельских поселений, сообщил председатель Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

Эх, дороги...

Струченко отметил, что дороги, а вернее, бездорожье – одна из главных проблем третьего по величине города Алтайского края. Много лет в Рубцовске асфальт не перекладывали – в бюджете города на это не хватало денег.

Принять участие в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги" Рубцовск тоже не мог – программа предназначена только для городских агломераций с населением от 200 тысяч человек. В Рубцовске же всего 140 тысяч жителей.

Сейчас на то, чтобы привести в соответствие дорожный фонд города, необходимо 960 млн рублей. Во вторник, 14 сентября, во время рабочей поездки в Рубцовск, губернатор Виктор Томенко распорядился ежегодно выделять на эти цели из бюджета края по 200 миллионов рублей. А это значит, что в ближайшие годы проблема будет решена.

В первую очередь в Рубцовске планируют отремонтировать так называемые опорные дороги – те, которые ведут от жилых кварталов до промпроизводств: по которым люди едут на работу и домой, сообщил Сергей Струченко.

В этом году будут сделаны первые 10 километров. Это участки по улице Тракторной, проспекту Рубцовскому, переулку Гражданскому и другим. На следующий год запланирован ремонт ещё 10 км дорожной сети.

Справка: в ближайшие годы запланирован ремонт по пр. Ленина, улицам Алтайская, Транспортная, Рихарда Зорге, Красная, а также реконструируют мост через Алей по Змеиногорскому тракту и путепровод через ж/д пути по ул. Калинина.

На очереди – сёла

"За пять лет действия программы "БКАД" мы в Барнауле сделали все дороги, где проходят маршруты общественного транспорта, или которые являются подъездом к социальным учреждениям. Сейчас перешли к строительству дорог в частном секторе. Так, в посёлке Лесном в этом году делают шесть дорог, сделали дороги в Спутнике, Авиаторе, да ещё и четыре километра тротуаров построили, которых никогда там не было. То есть Барнаул сейчас закрыл острые вопросы, связанные с дорогами. Теперь закрывает Бийск – они после Барнаула вступили в программу. Следующим стал Рубцовск. Ну а потом дальше пойдём, наверное, уже в сельские населённые пункты", – рассказал Сергей Струченко.

Он отметил, что вопрос ремонта дорог – один из самых частых, которые задают жители сёл. Им обидно, что в городах магистрали приводят в порядок, а про "сёла забыли". "Всё сразу сделать невозможно. Но в порядке очереди всё сумеем решить", – отметил депутат.

Справка: в рамках реализации национального проекта БКАД на территории Алтайского края в 2021 году планируется привести в нормативное состояние 100 участков дорог общей протяжённостью 355,38 км. Сумма средств, потраченных на ремонт, составит более 3 млрд рублей.