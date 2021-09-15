В МЧС раскрыли подробности пожара на территории Барнаульского шинного завода

Открытое горение на территории Алтайского шинного комбината ликвидировано. Как сообщили в пресс-центре МЧС России по Алтайскому краю, из-за разлития трансформаторного масла площадь горения составила примерно 100 квадратных метров.

К работе на месте происшествия привлекли силы и средства барнаульского гарнизона. Пострадавших в инциденте нет. Подсчёт задействованного личного состава и техники пока ведётся.

Напомним, пожар в трансформаторной будке в 9-м Заводском проезде произошёл вечером 15 сентября. Столб дыма, который поднялся от горящего трансформаторного масла, был виден из любой точки города.