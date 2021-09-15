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Более 12 тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 16 сентября

, ИА "Амител"
Плановое и аварийное отключение пройдёт сразу на двух участках
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У 12 638 жителей Барнаула 16 сентября аварийно и планово будет отключена горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба филиала СГК в краевой столице.

16 сентября с 12:00 до 24:00 воды не будет в 61 многоквартирном и семи частных домах, детском саду, школе и двух медучреждениях Железнодорожного района. Там специалисты СГК будут устранять повреждение на теплосети диаметром 500 мм в районе проспекта Ленина, 61.

"Почти две недели назад там уже работала аварийная бригада. При запуске воды, после устранения того повреждения, дальше по теплотрассе образовался свищ. Сейчас он начал расходиться, поэтому специалисты приняли решение провести ремонт до начала отопительного сезона, пока в Барнаул пришло потепление", – сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Также с 09:00 16 сентября до 12:00 18 сентября воды не будет в 29 многоквартирных, 15 частных домах и школе в Индустриальном районе. Отключение на двое суток нужно из-за большого объёма работ. Подрядная организация заменит теплосеть и запорную арматуру в тепловой камере по адресу 5-й Кооперативный проезд, 10а.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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