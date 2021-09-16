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Веха в развитии. Барнаульский завод при поддержке краевых властей открыл новый цех

, ИА "Амител"
Уже через три года цех промышленных уплотнений будет выпускать продукцию на 250 млн рублей
Фото: пресс-служба завода АТИ

Фото: пресс-служба завода АТИ

15 сентября Барнаульский завод АТИ запустил новое производство – цех промышленных уплотнений. Собственные инвестиции в проект составили несколько десятков миллионов рублей. Кроме того, предприятию активную помощь оказал региональный Фонд развития промышленности. На проектную мощность цех выйдет к 2024 году. Промуплотнения используют в нефтегазовой, металлургической, автомобильной и других отраслях. Сотрудники завода уже приступили к  выпуску листового прокладочного материала и фланцевых уплотнений.

Как рассказал на открытии цеха гендиректор Барнаульского завода АТИ Артём Шамков, решение о расширении производства было принято ещё несколько лет назад. При этом проведен анализ и оценены перспективы потенциального рынка сбыта. "Мы запускаем цех промышленных уплотнений с перспективой увеличения объёмов и расширения ассортимента продукции. К запуску нового направления подошли комплексно, учитывая все аспекты старта проекта и перспектив развития данного производства", – подчеркнул Шамков.

Пока на двух технологических участках задействовано в общей сложности 16 человек. С расширением производства штат может вырасти в ближайшие годы до 40 работников. Гендиректор завода АТИ отметил, что опытная партия продукции уже произведена и отправлена на испытания. Осталось дождаться результатов. На предприятии не сомневаются, что они будут положительными.

Пока объём выпускаемый продукции составит до 100 тонн в месяц, с перспективой увеличения в два раза. Артём Шамков заявил, что завод планирует выйти на этот объём через полтора года. Более того, продукция уже востребована: на сегодняшний день есть договорённости с поставщиками. Предполагается в ближайшее время закупить дополнительное оборудование в цех.

Планируется, что к концу срока реализации проекта в 2024 году цех промышленных уплотнений будет выпускать продукции на сумму 250 млн рублей. На старте эта величина составит 10 млн.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка отметил, что в крае ежегодно запускаются десятки инвестпроектов, и сегодняшний новый цех на заводе АТИ – наглядное тому подтверждение. По словам министра, предприятию была оказана помощь со стороны правительства. Завод получил 20 млн рублей в качестве льготного займа. Особо Химочка подчеркнул роль, которую сыграл в новом направлении руководитель завода:

"Артём Юрьевич смотрит на несколько шагов вперёд, это качество высококлассного руководителя. Завод очень важен для города и края, он выходит на новые рынки, наращивает объёмы производства, а значит, и налоговые отчисления в краевой бюджет. Кроме того, у компании есть возможность создавать новые рабочие места и платить достойную зарплату барнаульцам".

К слову, завод АТИ на протяжении длительного времени пользуется мерами поддержки промышленности, которые предоставляет государство. Благодаря этому предприятие обновляет станки и другое оборудование, запускает новые виды производств, расширяет ассортимент продукции.

Так, Артём Шамков уже анонсировал скорый запуск производства графитовой фольги. Это произойдёт ориентировочно в январе 2022 года. После этого завод АТИ перейдёт на полный цикл производства изделий на основе графита.

В свою очередь, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев заметил, как сильно изменилось барнаульское предприятие за три года, что прошли со времени его последнего визита. "Все знают, что промышленность требует не только денег, но и интеллектуальных возможностей. Здесь создаётся продукт на очень долгий срок. Это не коммерческий киоск – сегодня здесь, а завтра там. Это рабочие места для наших детей и внуков, а значит, и поддержка краевой промышленности. Страна живёт, пока работают заводы. Артём, вы молодец, вы из поколения, которое будет определять будущее нашей страны на следующие 30-40 лет", – обратился к Шамкову сопредседатель "Деловой России".

Председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев заметил, что на фоне проблем в промышленной отрасли, падения рентабельности предприятий, росте цен на сырьё факт того, что новые производства всё же появляются, не может не радовать. "Здесь работает молодой и сильный директор, видно, что это пример для всех специалистов, у него просматривается чёткое понимание, куда нужно идти и как правильно расставлять приоритеты", – резюмировал Лунев.

Артём Шамков поблагодарил всех присутствующих за слова поддержки и особо отметил помощь краевых властей. Он отметил, что суммарные инвестиции в проект уже достигли 45 млн рублей, в ближайшие полгода завод вложит ещё 25 млн собственных средств. Завод АТИ не намерен останавливаться на достигнутом. Предприятие уже получило кредит 58 млн рублей от регионального Фонда развития промышленности. На эти средства в ближайшее время будет приобретена линия для выпуска графитовой фольги.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.09.2021 10:48
- гость -

вы меня извините а батюшка здесь зачем - доля !!!???

16.09.2021 10:52
- гость -

Молодцы!

16.09.2021 11:13
Гость

У нас одно новое на десять обанкроченных! Ура товарищи , прославляйтесь дальше.

16.09.2021 11:25
- гость -

"Вячеслав Химочка отметил, что в крае ежегодно запускаются десятки инвестпроектов"

огласите весь список этих проектов и результат деятельности

16.09.2021 11:47
- гость -

Китайцы с завистью грызут ногти и завидуют!

16.09.2021 11:59
- гость -

Батюшка освятил для того,чтобы выпускаемая продукция-уплотнители-хорошо держали свою морозостойкость.

16.09.2021 13:42
ЭЛЕКТОРАТ

11:59- гость - держали свою морозостойкость
А также: теплостойкость, жаростойкость, прочность, кислотоупорность, бензостойкость, износостойкость, устойчивость от кражи, светостойкость, сейсмостойкость, огнестойкость, нетоксичность, сопротивление действию влаги и химических соединений, звукоизолирующие свойства, высокий и низкий коэффициент трения, стойкость к свету, стойкость к коронавирусу, радиопрозрачность, снижения заметности в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения, виброустойчивость, без эффекта старения, низкую стоимость, быть заменителем колбасы и еще держать ряд прекрасных свойств, например менять свой цвет в зависимости от политической обстановки или страны, купившей данный продукт, и т.д. ..

16.09.2021 14:49
гость

Асбест используют при производстве изделий?

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