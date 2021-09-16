Российских водителей предупредили о новых штрафах

Инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стёклах, предупреждает Autonews.
Отмечается, что первые сообщения об этом запрете появились весной, однако тогда сотрудники инспекции ограничивались предупреждением или штрафом в размере 500 рублей. Теперь же с денежным взысканием водителям предписывается снять шторки в течение десяти дней или вообще требуют снимать их на месте. Если по истечении десятидневного срока нарушения не будут устранены, то автоинспекция остановит регистрацию машины.
Изменение связано с тем, что каркасные шторки подвели под определения из техрегламента Таможенного союза и ПДД, согласно которым никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. По этой причине сетки, шторки, равно как и тонировочная плёнка на передних боковых стёклах запрещены к использованию во время движения.
Комментарии
Очередная имитация бурной деятельности властей и ГИБДД! Плевать они хотели на безопасность! Единственная цель всего этого - сбор денег в бюджет и отчетность!
Возьмем к примеру Барнаул! Многие обращали внимание на отсутствие разметок на пешеходных переходах, знаки, которые закрыты ветками деревьев, плохое освещение пешеходных переходов и многое другое. Почему ГИБДД бездействует в данной ситуации? Где их рьяная работа по выявлению и устранению нарушений? Пьяные водители за рулем, это вообще отдельная тема... Пьяные уже даже мимо краевого ГИБДД могут без страха ездить!
Судя по машинам стоящих около зданий МЧС, МВД, ФСБ и прочих силовых структур, данный закон работает весьма избирательно.
вы сначала с ОСАГО разберитесь, а то обязанность иметь есть - а никто не хочет заключать с тобой!!!
Давно пора всех этих тонировщиков, шторочников и сеточников на "хаус" натягивать.