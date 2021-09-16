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Путин обратился к россиянам накануне выборов в Госдуму

, ИА "Амител"
Глава государства напомнил о важности предстоящего события
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам перед грядущими выборами в Госдуму. Глава государства заявил, что выборы – важнейшее событие и все должны быть заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания.

Как сообщает РИА Новости, по словам Путина, от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти в будущем будет зависеть многое. В частности, подчеркнул Путин, обновлённая Конституция России наделила Госдуму крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

"Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создаёт новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности", – добавил президент.

При этом Путин призвал граждан к взвешенной "патриотической гражданской позиции" при голосовании: избирать депутатов, которые будут работать на "благо и во имя нашей любимой Родины".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.09.2021 08:17
Лёха

Значит будем голосовать за Родину. Как то и поручил Президент России. Хороший выбор, всех поздравляю, таких результатов я конечно не ожидал.

16.09.2021 08:19
АБОРИГЕН

Да, современный мир сложный и бросает вызовы архаичным воровским и диктаторским системам. Развитие и прогресс неразрывно связан с постоянной сменой элит и перераспределением финансовых и административных ресурсов. У той утлой лодчонки, которую за 20 лет создал Путин, просто нет никаких шансов. Любая попытка "заморозить" ситуацию, что делает Путин, приведут к отставанию в развитие и стагнации. Всё это мы наблюдаем последние 10 лет. Человек сделал выбор между личным карманом и жизнью 140 млн граждан в пользу личного кармана. Делайте что называется выводы.

16.09.2021 08:20
ПЕТР

Знать бы таких "депутатов, которые будут работать на "благо и во имя нашей любимой Родины"...

16.09.2021 08:26
АБОРИГЕН

16.09.2021 08:20
ПЕТР
Пока задача минимум разрушить монополию Едра. Спутать им все карты.

16.09.2021 08:26
Лёха

Ну почему? У Теменко Виктора Петровича ещё есть техническая возможность выйти из состава Единой России и стать народным Губернатором. Но это вряд ли. У всех свои способности, возможности и когда человек не может прыгнуть выше своего роста, значит не может.

16.09.2021 08:32
- гость -

просто нет никаких шансов.

Все равно победят. С большим отрывом. Бурные аплодисменты.

16.09.2021 08:51
- гость -


16.09.2021 08:32
- гость -
Пока люди будут сидеть на диванах и креслах и думать, что ничего не измениться.., так и будет - ничего не изменится. Нужно просто прийти на выборы и проголосовать против едросов! Чем больше людей придет, тем больше шансов жахнуть эту власть!

16.09.2021 08:57
Лёха

Ну, с программой выборы мы, слава богу, справились успешно. Теперь надо вплотную подойти к программе обучения народных губернаторов.

16.09.2021 08:58
- гость -

16.09.2021 08:32
- гость -
Пока люди будут сидеть на диванах и креслах и думать, что ничего не измениться.., так и будет - ничего не изменится. Нужно просто.....

Назови хоть одного порядочного персонажа из за которого нужно оторвать зад от дивана ???

16.09.2021 09:04
- гость -

16.09.2021 08:58
- гость -

Ради себя, ради будущего ваших детей. Понятно, что самая удобная позиция - это лежать на диване

16.09.2021 09:08
- гость -

Нужно просто прийти на выборы и проголосовать против едросов!

при этом сделать их безусловную победу легитимной )))

16.09.2021 09:08
- гость -

16.09.2021 08:58
- гость -
16.09.2021 08:32
- гость -
Пока люди будут сидеть на диванах и креслах и думать, что ничего не измениться.., так и будет - ничего не изменится. Нужно просто.....

Назови хоть одного порядочного персонажа из за которого нужно оторвать зад от дивана ???

Да за любого, кроме Едра

16.09.2021 09:09
- гость -

Ради себя, ради будущего ваших детей. Понятно, что самая удобная позиция - это лежать на диване

профит от происходящего на арене цирка получает только владелец цирка...

16.09.2021 09:11
- гость -

Чем больше сетевое дерьмо воняет в сторону Путина, тем осознанней здравомыслящие люди проголосуют за ЕдРо. Особенно те, кто прошёл через "перемены" 90-х, к аналогу которых и призывают сетевые дерьмомёты. Кто-то осознанно за дёнюшку малую из чухонско-хохляцких подрывных центров, кто-то эмоционально, считая, что перемены могут быть только к лучшему и зарплата может только увеличиваться при смене власти. Напомню эмоционалам, что после перемен 91-го года в подавляющем большинстве российских семкй перестало хватать денег не на вторй автомобиль в семье, не на отдельную от родителей квартиру,даже не на третий телевизор в туалет, а тупо на кусок хлеба. Хотите поиграть в это?

16.09.2021 09:18
Лёха

09:09
Точно! И тот у кого на руках флешь-рояль.

16.09.2021 09:28
St

Вот только писали, что он с ковидником работал, ему отдых в изоляции нужон , карантин. Уже всё, забыли?

16.09.2021 09:28
Гость

Ядро - в ведро. Новые люди туда же, а то перед выборами исчез их слоган "Новые люди Путина" как раньше они рекламировались!!! Воры и жулики от бизнеса туда же, работать не будут, эти еще пенсионный возраст поднимут лишь бы еще пожировать на народе!

16.09.2021 09:30
- гость -

09:11
...тем осознанней здравомыслящие люди проголосуют за ЕдРо

а-то
здравомыслящим людям повысили пенсионный возраст, повысили ставку НДС, обложили налогом проценты по депозитам в банке, а они осознав все это, отнесутся к этому с пониманием и рядами и колоннами пойдут голосовать за ЕдРо )))

16.09.2021 09:30
гость

16.09.2021 09:11
- гость - А это неизбежно друг мой! Смена классов произойдет , и это не зависит от победы ЕдРа или Путина. Ротация неизбежна.

16.09.2021 09:38
Лёха

Надо уметь слышать, и хоть немного мыслить алогично.
Прородитель и главный патриот родины кто? Правильно, Ельцин. Так вот пародоксально, но чтобы поступить как патриот, надо поступить как Ельцин. Это уже из курса молодых губернаторов кстати.

16.09.2021 09:54
М

Мир как и ЕдРо это не монолит. В Едре есть и Шойгу и Лавров а есть и всякие оксаныпушкины двигающие ювеналку, Едро продвинуло страну ближе к суверенитету проведением конституционной реформы, вывело страну в 6ю экономику мира, некоторые отрасли обогнали даже советские показатели, с другой стороны - антинародная пенсионная реформа, которая показала что Путин и ЕР - это далеко не одно и то же.
Поэтому с голосованием так же как с вакцинацией каждый должен решать сам.
Одно понятно скопированный западный принцип партий - не наш метод, не прижился он в России и сегодня себя окончательно дискредитировал.

16.09.2021 09:55
- гость -

Фуфло это,что в действующей партии все жулики и воры.А в других не одного.Вступил в партию власти,стал жуликом.Вступил в другую-стал чистым и неподкупным.

16.09.2021 10:08
- гость -

Пенсионную реформы провели учитывая что к России присоединились пенсионного возраста граждане Крыма и Донбасса.Киевская власть не выплачивает денег этим пожилым людям,которые на протяжении трудовой деятельности отчисляли в украинскую казну.Вопрос только,в том,что может деньги надо было поискать в другом месте кроме как урезывая пенсии российских стариков.

16.09.2021 10:23
Лёха

10:08
Вопрос о том, что у нас есть сограждане из Донбасса надо ратифицировать в Конституции. А то мы пенсии им как жулики и воры платим. Это нонсенс.
Надо поручить быстрейшее решение этого вопроса партии, которая может его быстро решить.

16.09.2021 10:24
- гость -

пытается убедить дорогих россиян, что у них есть выбор и они могут его сделать?

16.09.2021 10:40
АБОРИГЕН

16.09.2021 09:54
М
Ни куда и ничего Едро не двинуло. Просто оседлало высокие цены на нефть. Заслуги тут ни Путина, ни его Едра нет никакой. Про суверенитет ещё смешней. Да украл уже Путин у вас весь суверенитет. Нет уже никаких независимых ветвей власти. Всё под козырёк и долгие продолжительные аплодисменты. Многопартийная система это основа НАСТОЯЩЕЙ стабильности и развития страны. Дискредитировала тут себя только неофеодальная система выстроенная Путиным. Хватит уже нести эту нодовскую ахинею о том что у нас что то там не приживается ввиду наших особенностей. Запомни раз и навсегда, Россия это ЕВРОПЕЙСКАЯ страна и у неё нет никаких других особых путей.

16.09.2021 10:47
- гость -

16.09.2021 09:11
- гость -
Согласен.

16.09.2021 11:05
- гость -

Цивилизованный свободный и демократический "современный мир сложный и бросает вызовы архаичным воровским и диктаторским системам"
-------------------------------------------------------------
Были брошены вызовы Ираку,Ливии,Афганистану,Сирии...Сейчас там кровь,разрушения и миллионы беженцев.Диктатор Белоруссии устоял и сейчас там нет ни крови,ни разрушений...Только сотни беженцев из других стран,диктаторы которых после "вызовов" не устояли.

16.09.2021 11:08
- гость -

А то мы пенсии им как жулики и воры платим.
---------------------------------
Лёха,пиши исчё.
PS А Конституция-это самое святое что у нас есть.

16.09.2021 11:13
- гость -

Ничего не делать = быть терпилой. Это стратегия овоща, она гарантированно ведет к поражению.
Сходи на выборы, а там посмотрим.

16.09.2021 11:17
- гость -

А украинская власть-это не жулики и воры,которые прикарманили деньги стариков,у которых отчислялись деньги на старость в государственную казну на протяжении десятков лет?Оказывается,жулики и воры те,которые им сейчас платят )

16.09.2021 11:22
- гость -

Большая часть территории России находится в Азии.И европа нам не господина, как хотят представить некоторые оппики.

16.09.2021 11:41
Fkt

Тупин создал территорию выжженной земли. Никакого развития чекист придумать не смог и не сможет. Но ему хватит денег что бы оставшеюся часть его жизни не чувствовать материальных проблем. А остальные сами должны решить стало ли им жить лучше за последние 6 лет?

16.09.2021 11:49
- гость -

Как хорошо было 6 лет назад... А ныне?Поднимешься по ступенькам на гору,глянешь, о боже,куда не кинь-выжженная земля.И закапают слёзы из глаз.И с каждым днём всё хуже и хуже.

16.09.2021 11:53
ЭЛЕКТОРАТ

….
«Мы депутаты, слуги мы народа
У нас ужасно тяжкая работа.
Мы все худеем, чахнем год от года,
У нас совсем нищенская зарплата.

Мы депутаты, мы народа слуги.
На заседаниях мы храпим от скуки.
Мы все светила, доктора науки,
Мы диссертации - мы всё списали,
Но нам за это ничего не будет,
Все потому что, пофигу – мы ЛЮДИ!»
….
Слушать и смотреть здесь:
Капитан Кенгуру – Мы депутаты

Еще есть альбом о нашей стране:
Капитан Кенгуру - Чума (Audio album)
В нем:
Печенеги это мы
Обнулилюли
Добро пожаловать в ГУЛАГ
«Если ты немножко можешь просто думать головой,
Если ты глазами видишь, что все плохо со страной,
Если у себя ты в чате написал, что все не так –
Добро пожаловать в ГУЛАГ.
Если ты все понимаешь, не стесняешься сказать,
Если ты врунов не любишь и ты сам не любишь врать,
Если ты не веришь телеку, что все у нас ништяк –
Добро пожаловать в ГУЛАГ….»

Мы у власти 20 лет
Странное лето 2020-го
Добро пожаловать в Средневековье
Странная весна
Граждане нашей отчизны
Коррупция, коррупция
Басня о культуре
Юра, ты прости, мы все...
Он лучше всех
Нам не страшен коронавирус
Война не парады
История любви со счастливым концом

16.09.2021 12:50
М

16.09.2021 10:40
АБОРИГЕН
Это в ТВОЁМ скудном еврепейском мировоззрении "Россия это ЕВРОПЕЙСКАЯ страна и других путей у нее нет". У Руси-России всегда был, есть и будет свой путь. Например в Новогороде в 9-10м веке практиковалось вечевое право как наиболее демократическое за всю историю народное самоуправление. Да, Русь с некоторого времени повели не тем, не своим путём. Но это лишь для того чтобы мы на собственной шкуре убедились что это не наш путь. Для этого кстати нужны вы "аборигены" чтобы воочию видеть еуропейское мировоззрение и постепенно, отстраняясь от оного, самоидентифицироваться. И хорошо что Гейропа с Америкой идёт впереди нас по западному пути, мы можем видеть что нас ожидает впереди.

16.09.2021 13:06
М

16.09.2021 11:41
Fkt
Покажите гектар выженной Путиным земли? Все видят как вокруг города выросли коттеджные поселки площадью уже сравнимой с самим городом. Да и внутри города новые микрорайоны растут как на дрожжах. И сказки не надо рассказывать про пустые дома. Зайдите в новостройки и посмотрите сколько там машин во дворах.
Может быть лес? Но есть свежие официальные данные о том что площадь лесов России за последние 10 лет увеличилась на 4,3 млн га.
Может быть вырубка леса и отправка кругляка в Китай? Но экспорт промышленного круглого ежегодно снижается а с 1 января 2022 года законодательно вступает полный запрет на экспорт необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

16.09.2021 13:27
- гость -

13:06
М
Дяденька, а у вас суверенитет по штанине течёт.

16.09.2021 13:55
- гость -

Гость 8:51

Именно. Нужно идти обязательно!
Потому как при отсутствии нижнего порога явки- противостоять особенно важно.
Грубо говоря придут 2 избирателя-" за "и это уже их победа))) Не сидите на диване! Очень трудно во что- то верить в наше время и в нашем месте...Понимаю. Но это шанс сказать свое слово, хоть и эфемерный. У безмолвных его нет!

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