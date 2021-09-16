Путин обратился к россиянам накануне выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам перед грядущими выборами в Госдуму. Глава государства заявил, что выборы – важнейшее событие и все должны быть заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания.

Как сообщает РИА Новости, по словам Путина, от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти в будущем будет зависеть многое. В частности, подчеркнул Путин, обновлённая Конституция России наделила Госдуму крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

"Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создаёт новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности", – добавил президент.

При этом Путин призвал граждан к взвешенной "патриотической гражданской позиции" при голосовании: избирать депутатов, которые будут работать на "благо и во имя нашей любимой Родины".