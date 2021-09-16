В России ужесточили наказание за автомобильные шторки и каркасные сетки на стёклах

В России инспекторы ГИБДД стали принимать жёсткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стёклах. Об этом сообщает портал Autonews.
Отмечается, что первая информация о запрете появилась ещё весной, но раньше правоохранители ограничивались штрафом в размере 500 рублей или устным предупреждением.
Сейчас вместе с денежным взысканием водителю могут выдать предписание о снятии шторок. В некоторых случаях избавляться от тюнинга придётся на месте.
Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.
Комментарии
А касаться это будет как всегда не всех? Сначала разберитесь с тем что уже есть, почему до сих пор есть неприкасаемые?????
других то проблем уже не осталось .да
Наказание налоги и штрафы, штампуют каждый день! Это что за страна у нас? Кто дал такое право так заваливать нашу родину? Что дальше?
Кто дал такое право
щас прилетят "голосовать нужно за кого надо" и пр
Снаружи должно быть видно, что происходит в салоне
За шторки правильно нагибают, колхоз полный. Сразу видно, если со шторками - это метка лоха
Никогда не понимал этих занавесок на окнах авто.
А вот на задних пассажирских - в летнюю жару это просто обязательная вещь.
16.09.2021 09:59
- гость -
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Всё правильно.
Выплаты на детей, на собрать в школу, пенсионерам, военным...
Всё это нужно возвращать в казну: сколько дали - столько и заберут. Всё логично.
Ага, прямо вижу как останавливают какого-нибудь фсбешника и заставляют снимать всё на месте.
Здесь тоже ссылаются на какую-то мифическую статистику.
Как и с техосмотром, вроде бы аварийность и т.д. а потом оказывается нет ни каких пугающих цифр.
Вообще когда запрещали говорили, что основная цель борьба с тероризмом. А чейчас интересно, какие вргументы
Все рокзвезды прям, скрываетесь от кого-то
16.09.2021 10:04
Виктор
с чего это?
а в будке грузовика?
16.09.2021 10:11
Жоржик
тебя ж не заставляют так ездить?
а как другие поступают тебя это почему волнует?
16.09.2021 10:39
- гость -
я не скрываюсь
у меня машина в 200х годах была в круг тонирована кроме лобового
ездили и солнце не мешало и видно было все
16.09.2021 10:11
Жоржик
Мне пофиг, что и у кого там на окнах... Для меня важно, как водитель водит и соблюдает правила ПДД! Позавчера в меня чуть не перестроился водитель Соляриса на Малахова. Причем не тонированный и без шторок на окнах... Но, по видимому слепой!
Для начала с тонированными стеклами разобрались бы. Каждый день такие машины вижу на дороге. И никто их не останавливает и не штрафует.
16.09.2021 10:18
АБОРИГЕН
Насмешил, ФСБшник со шторками. Там всё затонировано в ночь.