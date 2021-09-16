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В России ужесточили наказание за автомобильные шторки и каркасные сетки на стёклах

, ИА "Амител"
Снимать их заставят на месте
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В России инспекторы ГИБДД стали принимать жёсткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стёклах. Об этом сообщает портал Autonews.

Отмечается, что первая информация о запрете появилась ещё весной, но раньше правоохранители ограничивались штрафом в размере 500 рублей или устным предупреждением.

Сейчас вместе с денежным взысканием водителю могут выдать предписание о снятии шторок. В некоторых случаях избавляться от тюнинга придётся на месте.

Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.09.2021 09:51
- гость -

А касаться это будет как всегда не всех? Сначала разберитесь с тем что уже есть, почему до сих пор есть неприкасаемые?????

16.09.2021 09:55
- гость -

других то проблем уже не осталось .да

16.09.2021 09:59
- гость -

Наказание налоги и штрафы, штампуют каждый день! Это что за страна у нас? Кто дал такое право так заваливать нашу родину? Что дальше?

16.09.2021 10:02
- гость -

Кто дал такое право
щас прилетят "голосовать нужно за кого надо" и пр

16.09.2021 10:04
Виктор

Снаружи должно быть видно, что происходит в салоне

16.09.2021 10:11
Жоржик

За шторки правильно нагибают, колхоз полный. Сразу видно, если со шторками - это метка лоха

16.09.2021 10:16
Z

Никогда не понимал этих занавесок на окнах авто.
А вот на задних пассажирских - в летнюю жару это просто обязательная вещь.


16.09.2021 09:59
- гость -
-----------------------
Всё правильно.
Выплаты на детей, на собрать в школу, пенсионерам, военным...
Всё это нужно возвращать в казну: сколько дали - столько и заберут. Всё логично.

16.09.2021 10:18
АБОРИГЕН

Ага, прямо вижу как останавливают какого-нибудь фсбешника и заставляют снимать всё на месте.

16.09.2021 10:29
- гость -

Здесь тоже ссылаются на какую-то мифическую статистику.
Как и с техосмотром, вроде бы аварийность и т.д. а потом оказывается нет ни каких пугающих цифр.
Вообще когда запрещали говорили, что основная цель борьба с тероризмом. А чейчас интересно, какие вргументы

16.09.2021 10:39
- гость -

Все рокзвезды прям, скрываетесь от кого-то

16.09.2021 10:46
- гость -

16.09.2021 10:04
Виктор

с чего это?

а в будке грузовика?

16.09.2021 10:47
- гость -

16.09.2021 10:11
Жоржик

тебя ж не заставляют так ездить?

а как другие поступают тебя это почему волнует?

16.09.2021 10:49
- гость -

16.09.2021 10:39
- гость -

я не скрываюсь
у меня машина в 200х годах была в круг тонирована кроме лобового
ездили и солнце не мешало и видно было все

16.09.2021 10:52
- гость -


16.09.2021 10:11
Жоржик
Мне пофиг, что и у кого там на окнах... Для меня важно, как водитель водит и соблюдает правила ПДД! Позавчера в меня чуть не перестроился водитель Соляриса на Малахова. Причем не тонированный и без шторок на окнах... Но, по видимому слепой!

16.09.2021 10:55
- гость -

Для начала с тонированными стеклами разобрались бы. Каждый день такие машины вижу на дороге. И никто их не останавливает и не штрафует.

16.09.2021 11:43
- гость -

16.09.2021 10:18
АБОРИГЕН

Насмешил, ФСБшник со шторками. Там всё затонировано в ночь.

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