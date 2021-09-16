В России ужесточили наказание за автомобильные шторки и каркасные сетки на стёклах

В России инспекторы ГИБДД стали принимать жёсткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стёклах. Об этом сообщает портал Autonews.

Отмечается, что первая информация о запрете появилась ещё весной, но раньше правоохранители ограничивались штрафом в размере 500 рублей или устным предупреждением.

Сейчас вместе с денежным взысканием водителю могут выдать предписание о снятии шторок. В некоторых случаях избавляться от тюнинга придётся на месте.

Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.