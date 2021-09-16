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Первый на Алтае. Зачем Рубцовску технопарк и когда там наконец сделают дороги

, ИА "Амител"
В Алтайском крае собираются возрождать сельхозмашиностроение
Заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко / Фото предоставлено спикером

Заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко / Фото предоставлено спикером

В Рубцовске появится первый в Алтайском крае технопарк. Он называется "Юг Алтая". А в его создание вкладывают 700 млн рублей. Предполагается, что технопарк станет единой промышленной площадкой, где компании будут выпускать продукцию, необходимую для предприятий сельхозмашиностроения Алтайского края. И в первую очередь речь идёт о комплектующих, которые сейчас регион вынужден закупать за рубежом. Подробности того, как в Алтайском крае собираются возрождать сельхозмашиностроение, рассказал amic.ru заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко. А ещё мы узнали, когда наконец-то в Рубцовске отремонтируют дороги. 

– Сергей, вы вместе с губернатором побывали в одном из самых непростых городов Алтайского края в социально-экономическом плане – в Рубцовске. В городе довольно много проблем, но в этот раз губернатор посетил его, так  сказать, по радостному поводу – созданию первого в Алтайском крае технопарка, на который выделено около 700 млн рублей. Что это за технопарк, чем там будут заниматься и насколько он необходим и городу, и региону?  

 – Очень необходим. В технопарке планируют организовать производство высокотехнологичных комплектующих для предприятий сельхозмашиностроения. Да, это всё и сейчас производится в Рубцовске на предприятии "Алмаз", но очень много недостающей продукции поступает из-за рубежа. Резиденты, которые будут работать в технопарке, наладят собственное производство этих комплектующих. Таким образом, мы в итоге получим полностью отечественную технику без импортных составляющих и исполним федеральный закон по импортозамещению. И очень важно то, что это производство будет развиваться именно в Рубцовске: ситуация с безработицей тут не очень хорошая. Собственных доходов городу не хватает. Поэтому здесь ждут запуска нового предприятия: вырастет объём производства и, соответственно, увеличатся налоговые платежи в бюджет. 

– И сколько этот технопарк даст рабочих мест?   

– На первом этапе будет создано 250 рабочих мест при условии односменной работы. Если потребуется увеличить количество смен, соответственно, пропорционально вырастет и число рабочих на предприятиях. 

– А раньше на заводах работали тысячи человек… 

– Объёмы производств разные. Это не советский завод протяжённостью несколько километров. Кроме того, и современное оборудование требует минимальных человеческих ресурсов. Оно более технологичное, автоматическое и более точное. Например, на заводе "Алмаз" в том же Рубцовске есть роботизированный сварочный станок. И, условно говоря, там, где человек на производство какой-то детали потратит час, робот сделает за пять минут. 

– Где конкретно располагается технопарк в Рубцовске? 

– Он разместился на территории бывшего завода автотракторного электрооборудования. 

– То есть, по сути, будут использованы помещения старого завода? 

– Не совсем. От прежнего завода тут уже практически ничего не осталось. В лучшем случае будут использованы какие-то конструкции. Но вот, например, стены – это уже современные сэндвич-панели, делается новая крыша, заливается новый, особо прочный пол. То есть на территории старого завода будет новое строение, возведённое по новым же технологиям. 

– И уже есть компании, которые готовы зайти на эту площадку?

 – Да. Есть первые заявки от так называемых резидентов, которые уже готовы разместить здесь своё производство. Сейчас идут переговоры, и мы видим интерес. 

– Но всё-таки чем компаниям интересен технопарк. Почему бы им не открыть собственное производство на собственной же территории? 

– Во-первых, под производство территорию ещё надо найти и оформить. И потом дело в том, что технопарк – это полностью готовая производственная площадка. Тут будут краны, подведено отопление, электроэнергия. То есть для резидентов создадут все условия. Необходимо только завезти оборудование и начать производство продукции. По сути, на наших глазах возрождается сельхозмашиностроение. И этот технопарк – одна из первых ласточек, которые, возможно, вырастут до крупнейшего производителя техники.

– Во сколько обойдётся его строительство? 

– Общая стоимость проекта порядка 700 миллионов рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", а также средства инвесторов. 

– А на что ориентировались при создании технопарка? Какие-то успешные примеры уже есть? 

– В Алтайском крае это будет первый технопарк. Именно как технопарк: его специфика в том, что на одной площадке будут работать много разных заводов. И такая работа очень эффективна. Есть расчёты специалистов, доказывающие это. Что касается России, то, насколько знаю, сейчас начинается строительство такого технопарка в Ростове-на-Дону. И запланирована организация технопарков по программе развития моногородов в России. В Алтайском крае по этой программе планируют их открыть в Заринске и Новоалтайске. 

– Когда начнёт работу технопарк в Рубцовске? 

– В марте сюда начнут заезжать резиденты, а официальное открытие запланировано на апрель-май 2022 года. 

– То есть специалисты просчитали, что это предприятие будет выгодно бюджету города и края и окупится? А насколько конкурентоспособна будет продукция резидентов, в том числе по цене?  

– Да, это будет выгодно и окупится с учётом того, что всё это рассчитано на импортозамещение. Литьё у них своё, сталь и чугун – тоже. И детали из них они уже делают сами. Кроме того, есть ещё и задел на будущее: до 2025 года по программе "Газпрома" в Рубцовск придёт газ, и использование голубого топлива при отоплении, поскольку это экономно, позволит снизить себестоимость производства продукции и тоже повысит её конкурентоспособность на рынке. 

– Газ до Рубцовска уже много лет обещают довести… 

– А теперь на это выделили деньги – 60 млрд от "Газпрома". И соглашение уже подписано. До 2025 года "Газпром" проведёт газ до Рубцовска и Славгорода. Если упрощённо, это будет просто большая труба, которая дойдёт от Ребрихи до этих городов. А дальше поставят газораспределительные станции, и уже от этих станций пойдут газопроводы до отдельных потребителей в населённых пунктах. И уже это будет за счёт краевого и местного бюджетов. Либо могут подключаться частные инвесторы. В любом случае уже можно и нужно планировать развитие газовых сетей в городах и между населёнными пунктами. 

– Конечно, это очень хорошо, что и промышленность начали развивать, и газ через несколько лет до Рубцовска дойдёт. Но ведь в городе есть и другие, не решаемые годами проблемы. Те же дороги, которых в Рубцовске просто нет… 

– С дорогами в Рубцовске действительно большая проблема. Их практически не ремонтировали: бюджет маленький, а в национальный проект "БКАД" попали только агломерации либо города с населением от 200 000 человек. В Рубцовске жителей чуть больше 140 тысяч. Но в этом году впервые объём финансирования на ремонт дорог в городе увеличили более чем в два с половиной раза. Край выделил 275 млн рублей (например, в 2018 году было 75 млн). Всего же, чтобы привести дороги в городе в порядок, нужно 960 млн рублей. Во вторник, 14 сентября, во время рабочей поездки в Рубцовск губернатор Виктор Томенко распорядился ежегодно выделять городу на эти цели по 200 миллионов рублей. А это значит, что в ближайшие годы и эта проблема будет решена. В этом году, например, будут сделаны первые 10 километров. Это участки по улице Тракторной, проспекту Рубцовскому, в переулке Гражданском и других. Кстати, в первую очередь в Рубцовске решено отремонтировать так называемые опорные дороги – те, которые ведут от жилых кварталов до промпроизводств.

Справка: Проект по созданию в Рубцовске частного промышленного технопарка "Юг Алтая" (2020-2022 годы) реализует ООО "Управляющая компания промышленного технопарка "Юг Алтая". Форма собственности – частная, тип – brownfield. Цель создания технопарка – предоставление возможности привлечения на единой промышленной площадке компаний-резидентов, способных осуществлять производственную деятельность, результатом которой будет продукция, необходимая для производственных предприятий сельхозмашиностроения.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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