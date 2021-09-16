Пациентка стоматологии в Барнауле получит более 160 тысяч рублей за ошибку врачей

Алтайский краевой суд закончил рассмотрение спора между частной стоматологической клиникой и пациенткой, постановив выплатить девушке 163 000 рублей. Ранее истец обвинила одну из клиник Барнаула в том, что из-за плохо установленных брекетов у неё на лице появилась опухоль, сообщает "Катунь24".
Изначально девушка требовала от клиники более полутора миллионов рублей. Однако суд отказался признать, что опухоль на лице пациентки появилась в результате действий врачей.
"Мы довольны решением суда, ведь он подтвердил, что нами не был причинён вред здоровью, а косметические дефекты на лице пациентки – это не последствия лечения", – заявила Ирина Васенкова, директор стоматологической клиники.
Тем не менее компании придётся заплатить штраф, за то что врачи неправильно вели карточку пациентки, а также выплатить истцу компенсацию размером 163 000 рублей. Девушка считает решение суда справедливым.
Комментарии
У судов приколы в 10 раз уменьшать ценник
Уже не первое решение
за карточку 160 тыщ? Что за гон?
16.09.2021 11:45
- гость -
У судов приколы в 10 раз уменьшать ценник
Уже не первое решение
а по вашему суд обязан взыскивать сумму ту которую просто хочется?!
Лечу зубы в этой клинике. Отличные специалисты ! Проблем не было.
16.09.2021 11:45
- гость -
Девушка считает решение суда справедливым.
А изначально дЭвушка хотела отжать в 10 раз больше.
На Юрлицо по КоАПу за нарушение правил ведения медицинской документации. Это еще по божески.
16.09.2021 12:04
- гость -
Нет, она хотела получить именно эту сумму, потому и запросила в 10 раз больше, зная, что суд уменьшит в 10 раз требуемую сумму.
А что - лайфхак: имея серьезное прогрессирующее заболевание, обращаться к врачам и списывать его течение на осложнения от лечения.
Она расписку давала о согласии с возможными осложнениями?