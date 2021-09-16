Пациентка стоматологии в Барнауле получит более 160 тысяч рублей за ошибку врачей

Алтайский краевой суд закончил рассмотрение спора между частной стоматологической клиникой и пациенткой, постановив выплатить девушке 163 000 рублей. Ранее истец обвинила одну из клиник Барнаула в том, что из-за плохо установленных брекетов у неё на лице появилась опухоль, сообщает "Катунь24".

Изначально девушка требовала от клиники более полутора миллионов рублей. Однако суд отказался признать, что опухоль на лице пациентки появилась в результате действий врачей.

"Мы довольны решением суда, ведь он подтвердил, что нами не был причинён вред здоровью, а косметические дефекты на лице пациентки – это не последствия лечения", – заявила Ирина Васенкова, директор стоматологической клиники.

Тем не менее компании придётся заплатить штраф, за то что врачи неправильно вели карточку пациентки, а также выплатить истцу компенсацию размером 163 000 рублей. Девушка считает решение суда справедливым.