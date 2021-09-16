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Сирота из Алтайского края вынужден жить в палатке и скитаться по Москве

, ИА "Амител"
Мужчина практически 20 лет живёт на улице, потому что не знал, что по закону ему было положено жильё
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сирота из Алтайского края, 37-летний Юрий Усольцев, с начала 2000-х годов живёт на улицах Москвы, сообщает РИА Новости. Издание пообщалось с мужчиной, чтобы помочь ему разобраться с проблемой и получить положенное по закону жильё.

Юрий Усольцев оказался на улице сразу после детского дома. Он родился на Алтае, рано остался без семьи. Мать не помнит, отца сбил поезд, а бабушка умерла, когда мальчику было девять. Попал в детдом села Сычевка.

Усыновить его никто не захотел, рассказал РИА Новости Юрий, после приюта выучился на пасечника и поехал в Москву на заработки. О том, что ему полагается жильё по закону, Усольцев не знал, а в детдоме ему об этом не рассказали.

В столице Юрий брался за любую работу: был охранником, курьером, администратором компьютерного клуба, страховым агентом. Сейчас трудится грузчиком. Платят мало: около 30 тысяч рублей в месяц. Этого хватает только на самое необходимое, на съём жилья денег нет. В тёплое время года Усольцев живёт в палатке в разных районах Москвы, а зимой – в подъездах.

По словам мужчины, нормальную работу он получить не может: нет столичной прописки, а последнее место регистрации – Сычевский детский дом – уже не существует. Юрий даже не может получить медицинскую помощь, потому что нет полиса ОМС, а из-за уличной жизни простужается регулярно.

Amic.ru обратился с вопросами по поводу получения Усольцевым жилья в Министерство образования и науки Алтайского края. Там ответили, что взрослому, хоть и бывшему воспитаннику алтайского детдома, скорее всего, помочь уже не могут и порекомендовали обратиться в Минстрой. Мы направили запрос, ответ от ведомства пока не поступил.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

16.09.2021 13:23
- гость -

выучился на пасечника и поехал в Москву на заработки
__
Правильно - там все на пчелах зарабатывают хорошо!

16.09.2021 13:33
- гость -

Как так?
А если это не единичный случай? \

Ведь есть люди,которые за это отвечают?
Ежемесячно получают зарплаты,возможно,даже премии за отличную работу.

16.09.2021 13:34
гость

только продолжить династию за папой и повторить подвиг Анны Карениной

16.09.2021 13:38
Виктор

Может быть кому-то нужен пасечник? Позовите Юру на работу!

16.09.2021 13:43
- гость -

Живет в палатках,подъездах,постоянно болеет,не может получить мед. помощь.

А ВЕДЬ ЖИЛЬЕ ПОЛОЖЕНО!!!
ОН НЕ ПРОСИТ ЧУЖОГО,ОН ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ СВОЕ ПО ЗАКОНУ.

16.09.2021 13:53
- гость -

16.09.2021 13:38
Виктор

я не думаю что он хочет венуться из мск

16.09.2021 13:57
- гость -

Видимо кто то за него получил жилье

16.09.2021 14:00
Гость

Не верю, что он ничего не знал, детдомовские очень хваткие. Скорее было так - получил жильё и продал его. Поэтому и не добивается. Работала в д/доме и, именно так выпускники и поступали - продавали жильё, а деньги прогуливали. Потом вышел закон, что собственниками они становятся через 5 лет.

16.09.2021 14:02
Виктор

16.09.2021 13:53
- гость -

Ну в Москве в подобной ситуации можно только "кусочничать". А например в Горном Алтае и отстроиться со временем смог бы

16.09.2021 14:03
Виктор

16.09.2021 14:00
Гость

Нужно это проверить!

16.09.2021 14:09
АБОРИГЕН

16.09.2021 14:00
Гость
Ну если ты гос. служащий и не веришь, доказывай. У нас ведь презумпция невиновности пока действует.

16.09.2021 14:10
гiсть

как-то мутно - работа у него есть, а ночевать приходится в палатке

16.09.2021 14:23
- гость -

Комментаторы такие умные . Сразу видео, знают все подробности

16.09.2021 14:32
- гость -

Люди, выросшие в детских домах часто вырастают не приспособленными к жизни. Возможно, что это этот случай.

16.09.2021 15:49
гiсть

вполне приспособленный. живет в Москве уже несколько лет. при этом умудряется не платить за жилье

16.09.2021 16:49
- гость -

16.09.2021 15:49
гiсть
вполне приспособленный. живет в Москве уже несколько лет

А именно 2 десятка! живет на улице и в подьездах и только иногда простужается. И сюда, скорее всего, ни за что)

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