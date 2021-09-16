Сирота из Алтайского края вынужден жить в палатке и скитаться по Москве

Сирота из Алтайского края, 37-летний Юрий Усольцев, с начала 2000-х годов живёт на улицах Москвы, сообщает РИА Новости. Издание пообщалось с мужчиной, чтобы помочь ему разобраться с проблемой и получить положенное по закону жильё.

Юрий Усольцев оказался на улице сразу после детского дома. Он родился на Алтае, рано остался без семьи. Мать не помнит, отца сбил поезд, а бабушка умерла, когда мальчику было девять. Попал в детдом села Сычевка.

Усыновить его никто не захотел, рассказал РИА Новости Юрий, после приюта выучился на пасечника и поехал в Москву на заработки. О том, что ему полагается жильё по закону, Усольцев не знал, а в детдоме ему об этом не рассказали.

В столице Юрий брался за любую работу: был охранником, курьером, администратором компьютерного клуба, страховым агентом. Сейчас трудится грузчиком. Платят мало: около 30 тысяч рублей в месяц. Этого хватает только на самое необходимое, на съём жилья денег нет. В тёплое время года Усольцев живёт в палатке в разных районах Москвы, а зимой – в подъездах.

По словам мужчины, нормальную работу он получить не может: нет столичной прописки, а последнее место регистрации – Сычевский детский дом – уже не существует. Юрий даже не может получить медицинскую помощь, потому что нет полиса ОМС, а из-за уличной жизни простужается регулярно.

Amic.ru обратился с вопросами по поводу получения Усольцевым жилья в Министерство образования и науки Алтайского края. Там ответили, что взрослому, хоть и бывшему воспитаннику алтайского детдома, скорее всего, помочь уже не могут и порекомендовали обратиться в Минстрой. Мы направили запрос, ответ от ведомства пока не поступил.