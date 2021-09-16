Сирота из Алтайского края вынужден жить в палатке и скитаться по Москве

Сирота из Алтайского края, 37-летний Юрий Усольцев, с начала 2000-х годов живёт на улицах Москвы, сообщает РИА Новости. Издание пообщалось с мужчиной, чтобы помочь ему разобраться с проблемой и получить положенное по закону жильё.
Юрий Усольцев оказался на улице сразу после детского дома. Он родился на Алтае, рано остался без семьи. Мать не помнит, отца сбил поезд, а бабушка умерла, когда мальчику было девять. Попал в детдом села Сычевка.
Усыновить его никто не захотел, рассказал РИА Новости Юрий, после приюта выучился на пасечника и поехал в Москву на заработки. О том, что ему полагается жильё по закону, Усольцев не знал, а в детдоме ему об этом не рассказали.
В столице Юрий брался за любую работу: был охранником, курьером, администратором компьютерного клуба, страховым агентом. Сейчас трудится грузчиком. Платят мало: около 30 тысяч рублей в месяц. Этого хватает только на самое необходимое, на съём жилья денег нет. В тёплое время года Усольцев живёт в палатке в разных районах Москвы, а зимой – в подъездах.
По словам мужчины, нормальную работу он получить не может: нет столичной прописки, а последнее место регистрации – Сычевский детский дом – уже не существует. Юрий даже не может получить медицинскую помощь, потому что нет полиса ОМС, а из-за уличной жизни простужается регулярно.
Amic.ru обратился с вопросами по поводу получения Усольцевым жилья в Министерство образования и науки Алтайского края. Там ответили, что взрослому, хоть и бывшему воспитаннику алтайского детдома, скорее всего, помочь уже не могут и порекомендовали обратиться в Минстрой. Мы направили запрос, ответ от ведомства пока не поступил.
Комментарии
выучился на пасечника и поехал в Москву на заработки
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Правильно - там все на пчелах зарабатывают хорошо!
Как так?
А если это не единичный случай? \
Ведь есть люди,которые за это отвечают?
Ежемесячно получают зарплаты,возможно,даже премии за отличную работу.
только продолжить династию за папой и повторить подвиг Анны Карениной
Может быть кому-то нужен пасечник? Позовите Юру на работу!
Живет в палатках,подъездах,постоянно болеет,не может получить мед. помощь.
А ВЕДЬ ЖИЛЬЕ ПОЛОЖЕНО!!!
ОН НЕ ПРОСИТ ЧУЖОГО,ОН ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ СВОЕ ПО ЗАКОНУ.
16.09.2021 13:38
Виктор
я не думаю что он хочет венуться из мск
Видимо кто то за него получил жилье
Не верю, что он ничего не знал, детдомовские очень хваткие. Скорее было так - получил жильё и продал его. Поэтому и не добивается. Работала в д/доме и, именно так выпускники и поступали - продавали жильё, а деньги прогуливали. Потом вышел закон, что собственниками они становятся через 5 лет.
16.09.2021 13:53
- гость -
Ну в Москве в подобной ситуации можно только "кусочничать". А например в Горном Алтае и отстроиться со временем смог бы
16.09.2021 14:00
Гость
Нужно это проверить!
16.09.2021 14:00
Гость
Ну если ты гос. служащий и не веришь, доказывай. У нас ведь презумпция невиновности пока действует.
как-то мутно - работа у него есть, а ночевать приходится в палатке
Комментаторы такие умные . Сразу видео, знают все подробности
Люди, выросшие в детских домах часто вырастают не приспособленными к жизни. Возможно, что это этот случай.
вполне приспособленный. живет в Москве уже несколько лет. при этом умудряется не платить за жилье
16.09.2021 15:49
гiсть
вполне приспособленный. живет в Москве уже несколько лет
А именно 2 десятка! живет на улице и в подьездах и только иногда простужается. И сюда, скорее всего, ни за что)