Вооружённый мужчина взорвал бомбу в отделе полиции под Воронежем

Вооружённый мужчина напал на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщает BAZA.

Неизвестный в военной форме подъехал к зданию на "Ниве", проник внутрь и взорвал бомбу. После этого вооружённый преступник сумел скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, в результате нападения никто не погиб. Один сотрудник полиции получил ранение.

Правоохранителей по всей области предупредили о возможной опасности. Пока неизвестно, какие действия преступник совершит ещё. Всем полицейским в регионе выдали боевую экипировку.

Отмечается, что нападавшего разыскивают по всей Воронежской области.

Подробности вооружённого нападения на отдел полиции уточняются.